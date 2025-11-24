ÅìÊý¿Àµ¯¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤òÈ¯É½
ÅìÊý¿Àµ¯¤¬¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÆü11·î24Æü¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãTOHOSHINKI FANCLUB EVENT Bigeastrain 2025¡ä¤Ë¤Æ¡£Ìó6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤ÇËÜÊÔ¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¡¢°ìÅÙ¡¢ÉñÂæ¤ò¹ß¤ê¤¿Æó¿Í¤¬¡Ö¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈºÆ¤ÓÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¡ÖÍèÇ¯¤Î26Ç¯¤Î4·î25Æü¡¢26Æü¡¢¤ß¤ó¤Ê¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©È¾Ç¯¸å¤À¤±¤É¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥æ¥ó¥Û¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£4·î25Æü¡¢26Æü¡¢2¥Ç¥¤¥º2¥Ç¥¤¥º¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ø±é·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE TOUR ¡ÁZONE¡Á¡ä¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë4·î27Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ú¡¹¤·¤¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤È¤Ê¤ë2026Ç¯4·î25Æü¡¢4·î26Æü¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Î³«ºÅ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï´¿´î¤Î´¿À¼¤¬Ê¨¤¤ª¤³¤Ã¤¿¡£
ÅìÊý¿Àµ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ò¾þ¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ãÅì⽅¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ¡ÁRED OCEAN¡Á¡äRED OCEAN¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¶õ´Ö¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
È¯É½¤ò½ª¤¨¡¢¼¡¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿Èà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤â¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡É¤Ø°ì½ï¤Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±Ç²è¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film¡ØIDENTITY¡Ù¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ¡ÁRED OCEAN¡Á¡ä
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Î¿ÀÆàÀî¡ÏÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
OPEN 15:00 / START 17:00
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡Î¿ÀÆàÀî¡ÏÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
OPEN 15:00 / START 17:00
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡¡https://toho-jp.net/news/detail.php?id=1129761
¢£ÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film¡ØIDENTITY¡Ù
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¸ø³«¡¡
½Ð±é¡§ÅìÊý¿Àµ¯
ÇÛµë¡§WOWOW
HP¡§https://www.wowow.co.jp/film/tohoshinki_identity/¡¡
