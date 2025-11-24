°ì¸ýÊ¬¤ÎÃæ²ÚÌÍ¤ò¿©¤Ù¤¿ÎÌ¶¥¤¦¡¡À¤³¦¤ï¤ó¤³¥éー¥á¥óÂç²ñ¡¡ÆîÍÛ»Ô¤Ç³«ºÅ
°ì¸ýÊ¬¤ÎÃæ²ÚÌÍ¤ò¤ªÏÐ¤ËÆþ¤ì¤Æ°ìÇÕ¤º¤Ä¿©¤ÙÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤¿¤«¤ò¶¥¤¦¡ÖÀ¤³¦¤ï¤ó¤³¥éー¥á¥óÂç²ñ¡×¤¬24Æü¡¢ÆîÍÛ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤èー¤¤¡¢¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Ñ¥Ñ¤¬¤ó¤Ð¤ì～¡×
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¿É¤ß¤½¥éー¥á¥ó¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆîÍÛ»Ô¤òPR¤·¤è¤¦¤È¤³¤È¤·½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
24Æü¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é»öÁ°¤Ë±þÊç¤·¤ÆÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿40¿ÍÍ¾¤ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¤ªÏÐ¤ËÆþ¤Ã¤¿°ì¸ýÊ¬¤ÎÃæ²ÚÌÍ¤ò¼¡¡¹¤È¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤½¤ÎÎÌ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÇÕÅö¤¿¤ê¤ÎÌÍ¤ÎÎÌ¤Ï15¥°¥é¥à¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï20Ê¬¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï²÷Ä´¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»²²Ã¼Ô¤â¼¡Âè¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ãæ³ØÀ¸ÉôÌç¤Ç1°Ì¡¦ÆîÍÛ»Ô¤«¤é¡Ö109ÇÕ¤Ç¤¹º£¤Ï¿©¤Ù²á¤®¤Æ¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê¥éー¥á¥ó¤Ï¡ËÌ£¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤ÇË°¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×
Åìµþ¤«¤é¡Ö55ÇÕ¤Ç¤¹°Õ³°¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë30ÇÕ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¼¤Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤â¶î¤±ÉÕ¤±¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤êÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï°ìÈÌÉôÌç¤Ë»²²Ã¤·¤¿»³·Á»Ô¤ÎÃËÀ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤158ÇÕ¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£