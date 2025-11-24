THE FRANK VOX¡¢¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×Ç®¾§¡ÜMV¤Ë²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÄÉ²Ã
THE FRANK VOX¤¬11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÂè19²óJKJOÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡äµÚ¤Ó¡ãÂè4²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤òÌó7,800¿Í¤ÎÁ°¤Ç²Î¾§¡£²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î18ÆüÈ¯Çä¤ÎEPÈ×¡ÖVOX GIFT 2¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¶Ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîµåÁª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ê¤É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë11/23¤è¤ê²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ä»£±ÆÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£THE FRANK VOX¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤¤¤É¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢Âç²ñ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¡¢Æüº¢¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Áª¼ê¤ÎÊý¡¹¤Î´ãº¹¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ÈÇ®µ¤¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤òÂç²ñÅöÆü¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡£
º£Âç²ñ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
THE FRANK VOX
#2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë
#ÌÜ»Ø¤»Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
EP¡ØVOX GIFT 3¡Ù
2025Ç¯10·î15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
TECI-1844 TAX IN¡§\2,200 / TAX OUT¡§\2,000
Pre-add / Pre-save ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/VOX-GIFT-3_paps
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
1.¥í¥¹¥¿¥¤¥à ¡¡¢¨¡ÖÀîÅçŽ¥»³Æâ¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Â¡×9·î¡Á10·îÅÙ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
2.ÃÏ¸µ
3.¥¢¥ó¥¬¥¤¥ï¥ë¥¯¥Ê¥¤
4.¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤
5.¥¢¥ß¡¼¥´
6.¤³¤È¤Ð
¡ãFRANK FES TOUR 2025¡Á¤¢¤Ä¤Þ¤ì²»³ÚÌîÏº¡ª»ÍÅÔ»Ô½ÐÄ¥ÊÔ¡ª¡Á¡ä
10/17¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬ DRUM Be-1¡¡¡¡ 18:30 / 19:00 w/SEAMO
10/26¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§NAGOYA JAMMIN¡Ç¡¡ 16:00 / 16:30 w/¥Ï¥¸¢ª
11/28¡Ê¶â¡Ë¹Åç¡§¹ÅçLIVE VANQUISH 18:00 / 18:30¡¡ w/ET-KING
12/06¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§½ÂÃ«CLUB QUATTRO¡¡16:00 / 16:30 w/µÈÅÄ»³ÅÄ
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌÈ¯Çä¡§10/4(ÅÚ)10:00¡Á
https://eplus.jp/thefrankvox2025/
ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
ÎÁ¶â : \6,500(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏFCÀè¹Ô¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë
ÎÁ¶â : \5,000(ÀÇ¹þ)
ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë
ÎÁ¶â : \4,000(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¡ãÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª ¡Á³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Á¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
»þ´Ö¡§OPEN 16:00 / START 17:00
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë \4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤
2F»ØÄêÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë °ìÈÌ¤Î¤ß¤Î¼è°·¤¤
¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
