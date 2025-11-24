¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤ÎÆ»¡Û»Ä¤ëÏÈ¤Ï¡Ö6¡×¡¡Âç¾åÂî¿Í¡õ¾åÌî¿¿Ç·²ð¤ÏV¤¢¤ë¤Î¤ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤ÎSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤ØºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤6Æü´Ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¾Þ¶â4°Ì¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï7°Ì°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤«¤é¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£12°Ì¤ÎµÜÃÏ¸µµ±¡Ê39¡áº´²ì¡Ë¤Þ¤Ç¤â18°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï»Ä¤ê6¤Ä¡£¼«ÎÏ¤Ç¸¢Íø¤ò³Í¤ë¤Ê¤é¡¢13°Ì¤Î¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡Ê50¡áÄ¹ºê¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸¶ÅÄ¡¢º´Æ£Íã¡Ê37¡áºë¶Ì¡Ë¡¢°ëÉôÀ¿¡Ê35¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÍ¥¾¡Àï¤ò´°Áö¤¹¤ì¤Ð°ÂÁ´·÷¤ËÆÍÆþ¡£´Ø¹ÀºÈ¡Ê31¡á·²ÇÏ¡Ë¤ÏÍ¥¾¡Àï3Ãå¤Ç¼«ÎÏ»²Àï¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡17°Ì¤ÎÃæÅç¹§Ê¿¡Ê46¡áÊ¡°æ¡Ë°Ê²¼¤Ï¤Þ¤ºÍ¥½Ð¤¬¥Î¥ë¥Þ¡£Í¥¾¡Àï¤ÎÃå½ç¤â°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤²¤¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÆÀÅÀÎ¨¾å°Ì¤Ç¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£±öÅÄËÌÅÍ¡Ê37¡áÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÂçÊ÷Ë¡Ê42¡á»³¸ý¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤Ç¤âË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç¾åÂî¿Í¡Ê35¡á¹Åç¡Ë¤È¾åÌî¿¿Ç·²ð¡Ê37¡áº´²ì¡Ë¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£