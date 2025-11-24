¥·¥çー¥È¾æ¤è¤êÃÇÁ³¡È¥í¥ó¥°¾æ¡É¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¡Ö¾åÉÊ¥³ー¥È¡×
2025Ç¯¤Î½©Åß¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¢¥¦¥¿ー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥³ー¥È¡£¤¯¤ë¤Ö¤·¶á¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¾æ¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà´¶¤È·×»»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Èþ¤·¤¤¥í¥ó¥°¾æ¥³ー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÂÎ·¿¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Ä¤Ä¤âÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥³ー¥È¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥í¥ó¥°¾æ¥³ー¥È¤Ï¾å¼Á¤µ¤Çº¹¤òÉÕ¤±¤ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º ¥¦ー¥ë¥³ー¥È ZW COLLECTION¡×\37,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦ー¥ëº®ÁÇºà¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥àー¥É¤Î¥í¥ó¥°¾æ¥³ー¥È¡£¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤È¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤ò·ë¤Ù¤Ð½÷À¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢Á°¤ò³«¤±¤ì¤Ð¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÊÑ²½¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥éー¤¬Íî¤ÁÃå¤¤È¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½ÜÅÙ¤â¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¾æ¥³ー¥È
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION LIMITED EDITION ¥¦ー¥ëº®¥í¥ó¥°¥³ー¥È¡×\29,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¨¥¯¥ê¥å¥«¥éー¤Î½À¤é¤«¤¤¿§Ì£¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¡¢¥¦ー¥ëº®¥í¥ó¥°¾æ¥³ー¥È¡£¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¤â¥¨¥¯¥ê¥å¥«¥éー¤Ê¤é½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¶ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M