¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡ÛÅìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¡¢¿Í¿È¼è°ú¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï24Æü¡¢¾¯½÷¤òÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»ëÄ£¤â»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤·Ù»¡¤Î¥¿¥Ã¥Á¥ã¥¤ÉûÄ¹´±¤ÏÆ±Æü¡¢¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î·Ù»¡ËÜÉô¤Ç¾¯½÷¤ÎÁÄÊì¤é¤ÈÌÌ²ñ¡£¥¿¥Ã¥Á¥ã¥¤»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¾¯½÷¤ÏÆüËÜ¤Ç°ÂÁ´¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï1¡Á2¥«·î¸å¤ËÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¤ÏÊì¿Æ¤Ë´Ø¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÎÁÜºº¤¬½ª¤ï¤ê¥¿¥¤Á÷´Ô¸å¤ËÁÊÄÉ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£