ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÌÜ¹õÏ¡¤Î¡ÖSHOGUN¡×Ä©Àï¤Ë¥¨¡¼¥ë
¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ìÈ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤ÏÀèÆü¡¢¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»£±Æ¤Ï26Ç¯1·î¤«¤é¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤Ï5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¸å¤Î1·î¸åÈ¾¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï8¿Í¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤±¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤¨¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿ÌÜ¹õ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸·¤·¤¤¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿0¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö0¤«¤é¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÊÌÜ¹õ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë±§ÃèSix¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë²¼ÀÑ¤ß¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤â·ëÀ®¤·¤¿¤±¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ©Àï¤ò0¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£