18ºÐµ×ÊÝ±Í»Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¿´¶¡Ö¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éµ¢¹ñ3¤«·î¡Ä·»¡¦·ú±Ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
À¶¿åÀï¤Ç½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µ×ÊÝ±Í»Ë
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¼ÂÄï¡¢µ×ÊÝ±Í»Ë¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î18ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëB¤«¤éJ1¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤Æ3¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤³¤½Ë¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î9Æü¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤Ç¤Ï²ÃÆþ¸å½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿18ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢²¿¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÊì¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¡¢¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆ£¹¾Ä¾¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Î×¤à¥¬¡¼¥Ê¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Î¾ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2Ï¢Àï¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿6ºÐ°ã¤¤¤Î·»¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Í½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦Ìä¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Îµ×ÊÝ±Í»Ë¤Ï¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¸À¤¨¤Ð¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¡Ê¿Ê¤ó¤Ç¡ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·è¤·¤ÆÃç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿µ×ÊÝ¤¬¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Æ±8·î¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëB¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢·»¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤í¡×¤ÈÎäÅ°¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤ÏÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹ñ¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë¿®¤¸¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÄÌ»»14»î¹çÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤«¤éÈá´ê¤Î½é¾¡Íø¤òµÕÅ¾¤Ç¤â¤®¼è¤Ã¤¿10·î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ×ÊÝ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÏ¢Íí¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡µ×ÊÝ¤¬¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¡¢IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À9Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè36Àá¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ã¥½¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ¶¿å¤ò4-1¤Ç°ì½³¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤ÏÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é11»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤â¡Ä¸«¤Ä¤á¤ë¸½¼Â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¡×
¡¡À¶¿åÀï¤Çµ×ÊÝ¤¬¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï´îÅÄÍÛ¤ÈÃæÅç¸µÉ§¡£¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅÄÃæ½ÙÂÁ¤¬ÃæÅç¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÆþ¤ê¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î46Ê¬¤Ë¤Ï´îÅÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹áÀî¿¿»Ê¤¬½Ð¾ì¡£5ËçÌÜ¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁá¤á¤Ë3ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤·¡¢»î¹çÅ¸³«¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡±«µÓ¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿90Ê¬´Ö¤Ç¡¢½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÏÂç»ö¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÏÂ¾¤Î¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤ë¤Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥Ò¥Ê¥¿¤¯¤ó¡Ê´îÅÄ¡Ë¤ä½ÙÂÁ¤¯¤ó¡ÊÅÄÃæ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿¿»Ê¤µ¤ó¡Ê¹áÀî¡Ë¤Ï¸«½¬¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·»¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤òÂàÃÄ¤·¤¿2015Ç¯3·î¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÀ¸³èµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤â°ì½ï¤Ëµ¢¹ñ¡£FCÅìµþ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥Æþ¤ê¤·¤¿·»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¿´µ»ÂÎ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢·»¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿2022Ç¯8·î¤Ë¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é18ºÐ°Ê²¼¤Î¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëB¤Ø¾º³Ê¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿º£²Æ¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£ËèÇ¯²Æ¾ì¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Î¤â¤È¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½¤«¤éÎý½¬»²²Ã¤ÎÂÇ¿Ç¤¬ÆÏ¤¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´Ä¶¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤ë·èÃÇ¤ØÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ×ÊÝ¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¤·¤é¤ÎÊÑ²½¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ×ÊÝ¤¬¼«¤é¤òµÒ´Ñ»ë¤·¡¢¤¤¤Þ¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤¬¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤Ë¾õ¶·¤ä»î¹çÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë»þ´Ö¤âÀß¤±¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¥»¥ì¥Ã¥½¤ÏÍýÁÛ¤È¸À¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÝ¤¬·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡×
¡¡²ÃÆþ¤«¤é3¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£µ×ÊÝ¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤Ä¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅª¤Ë¶á¤¤Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢Åð¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Øº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤â¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¶á¤Å¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¶¿åÀïÁ°Æü¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÊâ°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¸ø¼°Àï¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î2»î¹ç¤À¤±¡£Å¨ÃÏ¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë30Æü¤ÎÂè37Àá¤«¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²£ÉÍFC¤ò·Þ¤¨¤ëºÇ½ªÀá¤Ç¡¢É¬¤º¡Ö26ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¡¢Íø¤Â¤â¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡¦ÂÎ½Å73¥¥í¤Î¥µ¥¤¥º¤â¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ø±¿¤Ó¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ò°ìËçÇí¤¬¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÄ¹Ã»¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó·»¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿18ºÐ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆ£¹¾Ä¾¿Í / Fujie Naoto¡Ë