¼Ö¤¬´ßÊÉ¤«¤é³¤¤ËÅ¾Íî¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿77ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÉÙÅÄ¹Á
24ÆüÃë¤´¤í¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹Á¤Ç¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÅìÉÙÅÄÄ®¤ÎÉÙÅÄ¹Á¤Ç¡Ö¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ï³¤Ãæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Î¥À¥¤¥Ðー¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ(77)¤ò¼ÖÆâ¤«¤éµß½õ¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ß¡¢´ßÊÉ¤«¤é³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅ¾Íî¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JR´ØÀ¾Àþ¤ÎÉÙÅÄÉÍ±Ø¤«¤éËÌÅì¤ËÌó500m¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
