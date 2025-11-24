¾¾»³Àé½Õ¡¡ÃÂÀ¸Æü¤¬2Æü°ã¤¤¤ÎÆ±¤¸Ç¯¤Î²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ò¾Î»¿¡Ö¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Ï¤ä¤Ä¤ÎÀ¼¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Î²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¾¾»³Àé½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼2025½©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£º£¸å26Æü¤Ë¤Ï¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤ä¤Þ·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ê¡¼¥Ç¥ó¥í¡¼¥º Âç¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¡ÖÊ¡»³¡¢º£¤Þ¤Ç12²ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¹Ô¤Ã¤¿¤é13²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¡»³½Ð¿È¼Ô¡£¹Åç½Ð¿È¼Ô¤À¤È¡¢Âô»³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡»³½Ð¿È¼Ô¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢ÂçÊ¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÊ¡»³¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢À¤ÎÉ¸øÂ§¡£²¶¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡£¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡£º£¤Ï¥É¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¡¢¾¾»³¤¬1955Ç¯12·î16Æü¡¢À¤ÎÉ¤¬1955Ç¯12·î14Æü¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬2Æü°ã¤¤¤ÎÀ¤ÎÉ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿
¡¡À¤ÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¡ØÀ¤ÎÉ¸øÂ§¤È¥Ä¥¤¥¹¥È¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Çµï¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÀ¯¼£²È¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤¿¡£¡£¾¾»³¤Ï1977Ç¯¤Ë¡ÖÎ¹Î©¤Á¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢À¤ÎÉ¤âÆ±Ç¯¡¢¡ÖÀ¤ÎÉ¸øÂ§&¥Ä¥¤¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£À¤ÎÉ¤Ïº£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢ÂçºåÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¡¢19¿ÍÃæ¤Ç7°Ì¤È¤Ê¤êÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¤ÎÉ¤È¤Ïµ×¤·¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ï¡¢¤è¤¯¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬°ì½ï¤À¤«¤é²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£²Î¤â¡¢²¶¤Ï¤ä¤Ä¤ÎÀ¼¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£