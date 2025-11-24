ÂæÏÑ¤Ç·§ËÜ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¸©¤¬»º³Ø´±¤ÎÏ¢·È¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡Û·§ËÜ¸©¤Ï24Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤Ç´ë¶ÈÍ¶Ã×¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¤¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¤³¦Âç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬Æ±¸©¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤àÁÀ¤¤¡£»º³Ø´±¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¹½ÁÛ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡Ö·§ËÜ¸©¤ÏÂæÏÑ¤«¤é¤È¤Æ¤â¶á¤¤¡×¤ÈÃÏÍýÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÁÊ¤¨¡¢¸©¤òµó¤²¤Æ¿Ê½Ð¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢È¾Æ³ÂÎ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤âÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Î¥¥ç¥¦ÌÀ¥¥ó·ÐºÑÉôÄ¹¡Ê·Ð»ºÁê¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡ÖÆüËÜ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤äÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£