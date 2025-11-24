¾¾»³Àé½Õ¡¡¼«¿È¤ÎÃù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡Ö²¶¤Ã¤Æ¤µ¡¢²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¤µ¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤ÎÃù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¯¡¢ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½»Âð¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬¾Æ¼º¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï¡¢7ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¾Æ¤·¤¿²È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡Ö·ú¤Æ¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢²¶¤Î¾ì¹ç¤Ç¸À¤¦¤È¤À¤¾¡¢²¶¤Ã¤Æ¤µ¡¢²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¤µ¡¢Ãù¶â¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²¶¡¢²Ô¤¤¤À¤éÁ´Éô»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃù¶â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¡¢¿·¤·¤¯²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡Ö»×¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£