²áµî5Ç¯´Ö¤Ç¥·¡¼¥º¥ó0»àµå3ÅÙ¡Äµð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¤¬¸ì¤Ã¤¿Æâ³Ñµå¤ò¤è¤±¤ë¡È¶Ë°Õ¡É¤È¤Ï¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¡¡BS¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¸·¤·¤¤Æâ³Ñµå¤ò¤è¤±¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤È¡È¶Ë°Õ¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é12Ç¯ÌÜ¡£º£´üÂè2²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»àµå¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ý¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç¤Î²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÆâ³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»àµå³ä¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ý¥é¥ó¥³¡Êµð¿Í¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Î0.22¡ó¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Î0.24¡ó¡£
¡¡²áµî5Ç¯´Ö¤Ç¥·¡¼¥º¥ó0»àµå¤ÎÇ¯¤¬3ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¥È¡¼¥¿¥ë4»àµå¤ÈÆâ³Ñµå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤È¤Ë¤«¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥Ý¥é¥ó¥³¤â´Ý¤â400µå¤Ë1µåÄøÅÙ¤·¤«Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·×»»¤À¡£
¡¡»àµå¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«³Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´Ý¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬0¸Ä¤À¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤â¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í18Ç¯´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÄÌ»»1929°ÂÂÇ¡£¹Åç»þÂå¤Î2017Ç¯¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´Ý¤À¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆâ³Ñ¤Î¸·¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤è¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤è¤±Êý¤Ç¤¹¤«¡©¤è¤±Êý¡Ä¡£¼ÂºÝ¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Ï¡×¤Èº¸ÂÇ¼Ô¤Î´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æº¸Åê¼ê¤ÎÆâ³Ñµå¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦Íè¤¿¤é¤³¤¦¤è¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâ³Ñ¤Ë¤¤¿¤é½Ö»þ¤Ë¿¬¤ò°ú¤¡¢ÂÎ¤ò¡Ö¤¯¤Î»ú¡×¤Ë¤·¤Æ¤è¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Â±é¡£¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤ÈËÍ¡¢À¼½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¦¤ï¤¡¡Á¤Ã¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¤è¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡º¸Åê¼ê¤Î¸ª¸ý¤«¤é¤¯¤ëÈ´¤±µå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö·Ï¤Ï¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¦¤È¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤ê¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤É¤¦¤ä¤éÈ¿¼ÍÅª¤Ë¤è¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ý¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë³ÚÅ·¡¦ÎëÌÚÂçÃÏÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤ÏÂÎ¤ò¡Ö¤¯¤Î»ú¡×¤Ë¤·¤ÆÆâ³Ñµå¤ò¤è¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê´Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¼ê¤ÏÆ°¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÎÌÌ¤Ï¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ§¤ß¹þ¤à¿Í¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤ÇÂçÊ¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤«¤ä¤ä³«¤¯¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¿Ê¬¤è¤±¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÂçÃÏ¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ý¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÆâ³Ñµå¤Î¤è¤±Êý¤È¤·¤Æ¼´Â¤Îº¸Â¤ò¥µ¥Ã¤È¸å¤í¤Ë°ú¤¯Æ°ºî¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´Ý¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Æ±¤¸º¸ÂÇ¼Ô¤Î¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡´Ý¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë²¼È¾¿È¤è¤ê¾åÈ¾¿È¤Î°Õ¼±¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²¼È¾¿È¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥µ¥Ã¤È¼´Â¤ò°ú¤±¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¡¦´Ý²Â¹À¤Ë¤È¤Ã¤Æ»àµå¤È¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤â»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤½¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤è¤¯¤ª¿¬¤È¤«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤ÎÊý¤¬¡ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¿¬¤Ç¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£