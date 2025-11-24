¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù±Ç²è²½¤Ç2026Ç¯²Æ¸ø³«¡¡¡Ø±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ÙµÓËÜ¥Ê¥¬¥Î»á¤ÇÀ©ºî¤ÏCygamesPictures
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬½é¤á¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¡Ø±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡ÊÇÛµë¡¦ÅìÊõ¡Ë¤¬2026Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÚÀî·¼»á¡¢µÓËÜ¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡Ù¤ÎCygamesPictures¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¤Î»Ñ¡ª¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù±Ç²è²½µÇ°¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£2020Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤Á¤¤¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÆüËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡Ù¤Ç3ÅÙ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡¢¤Þ¤¿¡ØÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ 2022Ç¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¥Ù¥¹¥È30¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬Âè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2022Ç¯4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥¬¥Î»á¤¬±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡È¥»¥¤¥ì¡¼¥óÊÔ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¹ÊÔ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤Á¤¤¤«¤ïÃ£¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÅç¡×¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤ò¤â¤é¤¤Åç¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯Êª¸ì¤¬Å¸³«¡£ÏÃ¿ô¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËSNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÂÔË¾¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¬¥Î»á¤Î´°Á´´Æ½¤¤Ç¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤Ïº£²ó¤Î±Ç²è²½¤Ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡£2023Ç¯3·î¡Á11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Ö´§¤È¹ø¤ß¤Î¤ò´¬¤¤¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤ÊËþ·î¤ÈÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¹¾ì¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ´é¤Ë¥Á¥é¥·¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¦¤µ¤®¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¤½¤Î¥Á¥é¥·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÅç¤Ø¤´¾·ÂÔ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¸ÂÄêÅç¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÄà¤é¤ì¡¢Åç¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡£¥Á¥é¥·¤ÎÆâÍÆ¤ò²ø¤·¤¬¤ë¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤Á¤¤¤«¤ï°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
