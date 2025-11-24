¡Ú»¿ÈÝ¡Û¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤òÃÎ»ö¤¬ÍÆÇ§¡×¤á¤°¤ê¡¡¼«Ì±¡ÖÂçÊÑ¤Ê·èÃÇ¡×¡¡Î©·û¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ô¿·³ã¡Õ
²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤Î»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½µËö¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÂç¿Ã¤È´´»öÄ¹¤¬Íè¸©¤·¡ÖÂçÊÑ¤Ê·èÃÇ¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤ÇÃÎ»ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¡£ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦Âç¿Ã¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¡£ÅÞËÜÉô¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ²Ö³ÑÃÎ»ö¤â·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Î¤¦ÂçÊÑ¤Ê¤´·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¸í²ò¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î¸å¤ÏËÜ¿Í¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÎ»ö¤Ï¤³¤ÎÁ°Æü¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÏÀ¯ÉÜ¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Ã¤«¤é¤Î¡Ö¿¶¤ê¡×¤ËÃÎ»ö¤Ï¡£
²Ö³ÑÃÎ»ö
¡Ö²¿¤è¤ê¤â¿·³ã¸©¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¶â¤È¿Í¤ò¤³¤Î¿·³ã¸©¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡£ËÜÆü¤ÏÀ¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶È¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¤¢¤È¤âÃÎ»ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã
QºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´üÂÔ¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï½ê´ÉÂç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤«¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤ç¤¦¤ÏÈò¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÎÉ½ÌÀ¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¿Ê¤ó¤ÀÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯1·î¤Ë¤âºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Î¾ò·ï¤Ï¸½¾õ¤ÇÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï6³ä¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
22Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤â²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ï¢ÂåÉ½¤ÎÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¸©Ì±¤Î¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþÂåÉ½
¡Ö¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÈòÆñ·×²è¤È¡¢Ì±¼çÅª¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¸©Ì±¤Î¿®¤òÌä¤¦¤¿¸©Ì±¹ç°Õ¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
ÃÎ»ö¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÃÎ»öÁª¤ä¸©Ì±ÅêÉ¼¤Ê¤É¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢½»Ì±¤ËÌä¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©µÄ²ñ¤Ë¿®Ç¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¡ÊÆ»³Î´°ì´´»öÄ¹
¡Ö¹ñ²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²ñ¤«¤éÁíÍýÂç¿Ã¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ñ²ñ¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Î¤ÏÍý¶þ¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¸©µÄ²ñ¤ÈÃÎ»ö¤ÏÊÌ¡¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý¶þ¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ø±ç¸î¼Í·â¤¹¤ë¤Î¤Ï¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ー¡ª¡×¡ÖµëÎÁ¾å¤²¤è¤¦¡ª¡×
±éÀâ¤Î¤¿¤á¤ËÍè¸©¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ç¤¹¡£
ÃÎ»ö¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±ÑÃÇ¤È¶ìÏ«¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Âç¤¤Ê½½»ú²Í¤òÇØÉé¤¦Ãæ¤Ç¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤òÃÎ»ö¤¬¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÌåÀä¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
Í¿ÌîÅÞ¤Ç»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§¤È¤½¤Î¡Ö¿®¡×¤ÎÌä¤¤Êý¡£
ÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ëÃÎ»öÁª¤ÎÁèÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò·Ù²ü¤·¡¢ÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÆ»³Î´°ì¡¡ÊÆ»³Î´°ì´´»öÄ¹
¡Ö¡ÊºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç°ìÄê¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¸©ÃÎ»öÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÇÌä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ö³Ñ¸©À¯¤ò»Ù¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¡´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
QÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©
¡ÖÈó¾ï¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ê¤´¼ÁÌä¡£ÃÎ»ö¤ÎÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤ò¤³¤ì¤«¤é¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
Æ°¤¤À¤·¤¿¸¶È¯ÌäÂê¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¹µ¤¨¤ëÃÎ»öÁª¡£Í¿ÌîÅÞ¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£