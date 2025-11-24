¥ì¥ó¥É¥ó¤Î¡ÈÀ¶»»¡É¤ÈÂ¼¾å½¡Î´¤Ø¤Î¡ÈÅê»ñ¡É¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºÆ·ú¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Äó¾§¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ï¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¡×
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òÂ¬¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤Î½è¶ø¤äÂ¼¾å¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤ÄãÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥¢¥ë¥Æ¡¦¥â¥ì¥Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Î¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤¬ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¥Á¡¼¥à²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤ºÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¡ØFANSIDED Halo Hangout¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î23Æü¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Æ¡¦¥â¥ì¥Î¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Î2¤Ä¤ÎÆ°¤¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó¤ÎÊü½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë7Ç¯Áí³Û2²¯4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó266²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤â¡¢ÆþÃÄ¸å¤ÏËè¥·¡¼¥º¥óÄ¹´ü·ç¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢º£µ¨¤Ï2·î¤Ë¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢³«Ëë¤òÁ°¤Ë¥·¡¼¥º¥óÁ´µÙ¤¬·èÄê¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÈÉÔÎÉºÄ¸¢¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Íèµ¨¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Ç¤Î²ò¸Û¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ô¤«·î¸å¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¤â»ö¼Â¾å¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¡ÈÄÉÊü¡É¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥ì¥ó¥É¥ó¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤ÇºÆ¤ÓÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤ËÂå¤ï¤ëÌî¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤Î³ÍÆÀ¤òÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ×µá¡£¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£º¸ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¥µ¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤ò¼é¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë³èÌö¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¤È¾ÍèÀ¤âÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥â¥ì¥Î¤Ï¥à¥é¥«¥ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°Õ¼±Åª¤ËÂç¶â¤ò»È¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯Êð¤È·ÀÌó¶â¤À¤±¤ÇÌó3000Ëü¥É¥ë¤ò¡¢Ìó4000Ëü¥É¥ë¤ÎÍ½»»¤«¤é¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×Ë¾¤âµ½Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ç¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ëº¸ÂÇ¤Á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥à¥é¥«¥ß¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ä³°Ìî¤Ë»ñ¶â¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÎÏÀâ¤¹¤ë¡È²þ³×°Æ¡É¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ÄãÌÂÂÇ³«¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]