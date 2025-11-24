¡È´ÔÎñ¡ÉÂÀÅÄ¸÷¡¢Ï·¤¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤È¤Ï¡©¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬¡Ä¥Ñ¥Ã¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÂÀÅÄ¡ßÀÐ°æ¤Î¥Ç¥é¥é¥Ð¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ï·¤¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö20Âå¡¢30Âå¤È¤¯¤é¤Ù¤ÆÏ·²½¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÆü¡¹¡¢Ï·²½¤Ç¤¹¤è¡£¥»¥ê¥Õ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤«¡¢³êÀå¤¬°¤¤¤«¡£´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢40Âå50Âå¤È½ù¡¹¤Ë¤ª¤È¤í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬¤Í¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¥Ñ¥Ã¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£