¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3°Ì»ØÌ¾¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀ¤¬²¾·ÀÌó¡¡Àº¿ÀÎÏ¤òÉ¾²Á¡¢Æ±¶¿¤Ç2Ç¯Á°¤Î¥É¥é1Á°ÅÄÍª¤Ë¤â¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Âç¾¦Âç¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬24Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç²¾·ÀÌó¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â6000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1100Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Á°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤ÈÆ±¶¿¤À¡£2Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¡ÖËÍ¤Ï¤½¤Î»þ¥×¥íÆþ¤ê¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¡£¡Ö2Ç¯Àè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¾²Á¤Î¹â¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡È¿·¿Í²¦¡É¤À¡£Ê¡»³Î¶ÂÀÏº¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¤â¡Ö´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤ºÎëÌÚ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤âº¤¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤ä¥»¡¼¥Ö²¦¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤ÎÄ¾µå¤È¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡£¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤¬Íè¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡É¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£