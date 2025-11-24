¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡ÛÎëÌÚ·½°ìÏº¤¬Âç²ñ£´£Ö¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²£´Æü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¡Ê£³£°¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬´°àú¤ÊÁö¤ê¤ÇÂç²ñ£´£Ö¡¢£ÇµÄÌ»»£²£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ëº´Æ£µ®Ìé¡¢£³Ãå¤Ï¹â¶¶µÁ¹°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤·½°ìÏº¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»îÁö¥¿¥¤¥à¤ÏÍ¥½Ð¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ¥È¥Ã¥×¤Î£³¡¦£²£¸ÉÃ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç£³ÈÖ¼ê¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ÈÎäÀÅ¤ËÁ°Áö¼Ö¤òÄÉ¤¤¡¢£µ¼þ£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç£²ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ£¶¼þ£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ¨¤²¤ë¹â¶¶µÁ¹°¤Î¥¤¥ó¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö»îÁö¤«¤é¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Æ»Ãæ¤âºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥«¥Ã¤È¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë´°¾¡¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö½éÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¸ò´¹¤·¤¿¡×µì·¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¿··¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤»¤º¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤¬Æ¨¤²¤ë¾É¾õ¤ËÄ¹¤é¤¯¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¸ò´¹¤·¤ÆÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÉôÉÊ¸ò´¹¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤âÃå¼Â¤Ë¼Â¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯Í¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤À¤¬¡¢Íè·î¤ÎÉÍ¾¾£Çµ¡Ê£±£²·î£±£·¡Á£²£±Æü¡Ë¡¢Àî¸ý£Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀï£Ô£Ò¡Ê£±£²·î£²£·Æü³«Ëë¡Ë¤Ç¤âÉü³è¤Ê¤Ã¤¿¶¯¤¤·½°ìÏº¤¬Âç¤¤¯ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£