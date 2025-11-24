¡Öº£¤Þ¤ÇÃå¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°áÁõ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¡×¡¡Çò¾åºé²Ö¡¢¼Ì¿¿½¸¡ÖBlooming¡×È¯Çä¡¡
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥Çò¾åºé²Ö¡Ê¤·¤é¤«¤ß¡¦¤¨¤ß¤«¡¢21¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÇò¾åºé²Ö¼Ì¿¿½¸¡¡Blooming¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Î5·î¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÎ¹´Û¤ÈÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤â¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿½¸¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢·ê¤Î³«¤¤¤¿»ç¤ÎÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤òÍç¤Î¾å¤ËÃå¤¿¥«¥Ã¥È¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÃå¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°áÁõ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢´õË¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í1¥«·î¶¯¡£¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯SNS¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤È¤«¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆYouTube¤È¤«TikTok¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿Í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¿ô»ú¤Ç´èÄ¥¤ê¤¬¸½¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£YouTube¤ÎÊÔ½¸¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
28Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤¿¹ðÃÎ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Çò¾å¤Ï24Ç¯4·î¤Ë¡ÖÄ¶Âç·¿¿·¿ÍNo¡¥1STYLEÇò¾åºé²ÖAV¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ÇAV¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£168¥»¥ó¥Á¡¢83¡Ý57¡Ý89¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤¤´é¤Ç¿Íµ¤¤À¡£