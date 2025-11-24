´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Æ²¡¹¤ÈÀ°·Á¹ðÇò¡ªÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼Î¤Æ¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤â¡ÈÉ¡À°·Á¡ÉÅÇÏª¤Ç¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×
ÃË½÷¥°¥ë¡¼¥×S#arp½Ð¿È¤Î¥¤¡¦¥¸¥Ø¤¬¡¢É¡¤Î²¼¡Ê¿ÍÃæ¡Ë¤Î½Ì¾®½Ñ¸å¤ËÊÑ²½¤·¤¿¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿Î¨Ä¾¤ÊÀ°·Á¤Î¹ðÇò¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢²Î¼ê¥«¥ó¥Ê¥à¤ÎÉ¡¤ÎÀ°·Á¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¹ðÇò¤ÎÎ®¤ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÊ¤¬¡Ä¡×¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼Î¤Æ¤¿¥ï¥±
¥¤¡¦¥¸¥Ø¤ÏºÇ¶á¡¢SNS¤Ë¡ÖºÇ¶á¤ÎÆü¾ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¹µ¤¨¼¼¤Î¼Ì¿¿¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É¡¤Î²¼¤Î½Ì¾®½Ñ¸å¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³°¸«¤À¡£¥¤¡¦¥¸¥Ø¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÀ°·Á¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤êÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿É¡¤Î²¼¤È¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö´é¤ÎÃæ¿´Éô¤Î½Ì¾®¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¡¦¥¸¥Ø¤ÎÊÑ²½¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÀÒ¤«¤é´Ú¹ñÀÒ¤ËÊÑ¤¨¤¿¥«¥ó¥Ê¥à¤â¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKangnami¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¡¤ÎÀ°·Á¤Î»ö¼Â¤òÎ¨Ä¾¤Ë¹ðÇò¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢³§¤ËÉ¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÉ¡¤ÎÀ°·Á¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆð¹ü¤Ç¤·¤¿¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢É¡¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢É¡¤Î·ê¤¬¤È¤Æ¤â¸«¤¨¤¿¡×¤ÈºÆÅÙÀ°·Á¤ò·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É¡¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÊÒÊý¤Î·ê¤À¤±¤ÇÂ©¤ò¤¹¤ëÉÔÊØ¤µ¤â¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇºÆÅÙ¼ê½Ñ¤ò·è¿´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»Ü½Ñ¡¦À°·Á¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ°·Á¤½¤Î¤â¤Î¤è¤êÆ²¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤À¡×¡ÖVLOG¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤ê·òÁ´¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë