¥á¥¤¥É¥¤¥ó¹âÃÎ¤Ç³«È¯¤·¤¿¹ñÆâ½é¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥ÈÌë¹Ô¥Ð¥¹ ¤Þ¤â¤Ê¤¯ËÜ³Ê±¿ÍÑ¥¹¥¿ー¥È¡Ú¹âÃÎ¡Û
ºÂÀÊ¤ò¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡Ö²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡×Ìë¹Ô¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬¤¤¤è¤¤¤è12·î¤«¤éËÜ³Ê±¿¹Ô¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ½é¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥È¤ò¥á¥¤¥É¥¤¥ó¹âÃÎ¤Ç³«È¯¤·¤¿¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¡¢Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ð¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Á´¹ñ30¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ð¥¹´ØÏ¢´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡Ä¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö2ÃÊ¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥È¡£¹ñÆâ½é¤Î¡Ö²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡×¥·ー¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¹âÂ®Ìë¹Ô¥Ð¥¹¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥ó¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è12·î6Æü¤«¤é¹âÃÎ¡¦Åìµþ´Ö¤ÎËÜ³Ê±¿¹Ô¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤ì¡ª¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸å¤í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö°Õ³°¤È¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ç¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬4Êý¸þ¸þ¤±¤ë¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤À¤È³Ú¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¹âÃÎ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹²ñ¼Ò¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷¤Ç¤¹¡£¼Ö¸Ë¤Ë¤ÏËÜ³Ê±¿¹Ô³«»Ï¤òÂÔ¤Ä¼ÖÎ¾¤¬¡£¼ÒÄ¹¤ÎÇß¸¶¾ÏÍø¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷ Çß¸¶¾ÏÍø¼ÒÄ¹
¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÁØ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌó10Ç¯Á°¡¢ºÂÀÊ¿ô¤ò¸º¤é¤µ¤º¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¾å²¼2ÃÊ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çß¸¶¼ÒÄ¹¤ÎÉã¡¦Ô¢Íø²ñÄ¹¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎºÂÀÊ¥áー¥«ー¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Çß¸¶¾ÏÍø¼ÒÄ¹
¡ÖÌçÁ°Ê§¤¤¤È¤¤¤¦¤«Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥À¥á¤À¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¯ÁÛ¤¬´ñÈ´²á¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ê¤é¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Æî¹ñ»Ô¤Îµ¡³£¥áー¥«ー¡¦³ÀÆâ¤È¹âÃÎ»Ô¤ÎÌÏ·¿À½ºî²ñ¼Ò¥µー¥Þ¥ë¹©Ë¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·´°À®¤·¤¿¿··¿¥·ー¥È¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¸©Æâ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¿¼¤¤Ì²¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥½¥á¥¤¥æ¥×¥í¥Õ¥©¥ó¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷ ¥½¥á¥¤¥æ¥×¥í¥Õ¥©¥óÅý³çÀÕÇ¤¼Ô ËÜÂ¿ÆØ»Ë¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¥á¥¤¥É¥¤¥ó¹âÃÎ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×
Åý³çÀÕÇ¤¼Ô¤ÎËÜÂ¿ÆØ»Ë¤µ¤ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç²÷Å¬À¤äÈèÏ«´¶¤Î·Ú¸º¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÂ¿ÆØ»Ë¤µ¤ó
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£Ë¡Äê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤«¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬µç¶þ¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
³«È¯¤·¤¿¥·ー¥È¤ÏÉý48¥»¥ó¥ÁÄ¹¤µ177¥»¥ó¥Á¡¢²¼ÃÊ¤È¾åÃÊ¤Î¥·ー¥È¤Î¶õ´Ö¤Ï51¥»¥ó¥Á¡£²÷Å¬À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·ー¥È¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þµÓÂ¦¤Ë900¥¥í¤ÎÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÅ¾ÍîËÉ»ß¥×¥ìー¥È¤È¾×·âµÛ¼ýºà¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿°ÂÁ´ÂÐºö¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷¤Ç¤Ïº£Ç¯3·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¹âÃÎ¤ÈÅìµþ¤Î¥â¥Ë¥¿ー±¿¹Ô¤ò21±ýÉü¤·¤ÆÍøÍÑµÒ¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çß¸¶¾ÏÍø¼ÒÄ¹
¡Ö¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¶¹¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯²÷Å¬¤È¤«¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼ýÇ¼¥Í¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÂÀÊ¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦²þÎÉ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷¤Ï¿··¿¤Î¥·ー¥È¤ò³«È¯¡£10·î¤ÎÅìµþ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¤Ï¥·ー¥È¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÉý¤ò¤¤¤º¤ì¤â5¥»¥ó¥Á³ÈÂç¤·¤Æ²÷Å¬À¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¹½Â¤¤â¸«Ä¾¤·¤Æ½ÐÆþ¤ê¤¬¤·¤ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸«³Ø¼Ô
¡Ö¤³¤ì³Î¤«¤Ë¤¤¤±¤ë¡£¡Ê¾åÃÊ¤Ï¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈºÂ¤ì¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¿²¤é¤ì¤ë¤è¡¢¤³¤ì¡ª¶¹¤¤¶¹¤¤¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤±¤É¿²¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¢¤ë¡×
¿··¿¥·ー¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÍèÇ¯1·îÃæ¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½Õ¤Ë¤Ï¿··¿¥·ー¥È¤Î¼ÖÎ¾¤ò2Âæ¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤Î±¿¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ÇÅìµþ¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹âÂ®Ìë¹Ô¥Ð¥¹¡£¹âÃÎ¤Î´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤¿¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥È¤¬Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Î¿·¤·¤¤°ÜÆ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Çß¸¶¾ÏÍø¼ÒÄ¹
¡ÖÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤¬¤¢¤ì¤ÐÃÏÊý¤«¤é¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÈ¯¿®¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À²¿¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤³¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥È¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹âÃÎ¤ÈÅìµþ¤ò·ë¤Ö¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷¤Î¹âÂ®Ìë¹Ô¥Ð¥¹¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥ó¡×¤Ï¡¢12·î6Æü¤Ë±¿¹Ô³«»Ï¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç1Ëü5000±ß¡¡Í½Ìó¤Ï¡ØÈ¯¼Ö¥ªー¥é¥¤¥Í¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê