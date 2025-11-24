À¾Éð¡¡º´¡¹ÌÚ·ò¤Ï°éÀ®¢ª»ÙÇÛ²¼¢ªÀïÎÏ³°¤ò·Ð¤Æ°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¡¡Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯Å¾¸þ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡¡À¾Éð¡¦º´¡¹ÌÚ·ò¡Ê¤¿¤±¤ë¡ËÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Ç¯Êð¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î1400Ëü±ß¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È¡ÊÀèÈ¯¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¤¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤«¤éÉÙ»ÎÂç¡¢NTTÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à3¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·23Ç¯8·î¤Ëº¸Éª¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÂÀï¤ËÉüµ¢¤·¡¢6·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¡£¤·¤«¤·15»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5¡¦02¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÀïÎÏ³°¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó°éÀ®Áª¼ê¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î5¥«·î¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î21Ç¯¤Ë2»î¹ç¤À¤±·Ð¸³¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç»î¹ç¿ô¤ò²Ô¤²¤¿¤Î¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀèÈ¯¤ò¤ä¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£