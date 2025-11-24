¡Ú ¸µAKB48¡¦ÎëÌÚ¤Þ¤ê¤ä ¡Û¡¡Âè£²»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡É×¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥ë¥º¡¦º¬ËÜÍª¤µ¤ó
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÎëÌÚ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
ÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢ÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤ò¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢»öÁ°¤Ë¤´°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤Ê¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëAKB48¤Î20¼þÇ¯YEAR¤ËÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¾¯¤··ø¤¤¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº¬ËÜÍª¤µ¤ó¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥ë¥º¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ò¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
