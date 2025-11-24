¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤ÎÅ·¿´¡½Âó¿¿Àï¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¡½Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆá¿ÜÀî¤Ï¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Ë¶âÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅöÆü¤Ï¶â¿§¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥é¡¼¡É¤ÇÅý°ì¡£¤Þ¤¿¡¢°æ¾åÂó¿¿¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¶ÚÆù¤ÎÀÚ¤ì¤â¤¢¤ë¾åÈ¾¿È¤ò¸Ø¼¨¤·¡Ö´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤â»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤À¡£YouTube¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÏÆ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï°æ¾å¾°Ìï¡¢ÃæÃ«½á¿Í¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤ÎÄï¡¦Âó¿¿¤¬¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃíÌÜ¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤ß¡¼¤Ã¤±¡×¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·Ñ¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¬¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¯¤ß¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£