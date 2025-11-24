MERCURYDUO¡ß¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È♡55¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMERCURYDUO¡×¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¸ø³«55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£µ¤ÉÊ¤È°¦¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥êー¡×¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥·¥ã¥®ー¥Ë¥Ã¥È¤ä¾åÉÊ¤Ê¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×♡¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¢ö
¥Þ¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ë¥Ã¥È
¥í¥ó¥°¥·¥ã¥®ー¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¥Ë¥Ã¥È
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÇØÃæ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥í¥ó¥°¥·¥ã¥®ー¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¥Ë¥Ã¥È¡×¡Ê13,200±ßÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥·¥ã¥®ー»å¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥êー¡×¤ä¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ªー¥º¡õ¥È¥¥¥ëー¥º¡×¤Î°¦¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÂµ¸ý¤ËÇÛÃÖ¡£
¥«¥éー¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡¢¥¥ã¥á¥ë¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢Åß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÃå¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥®ー¤Î²¹¤â¤ê¤Ç³Ú¤·¤àÅß¾®Êª¡õ¥Ð¥Ã¥°
¥í¥ó¥°¥·¥ã¥®ー¥ì¥Ã¥°¥¦¥©ー¥Þー
¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
Â¸µ¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤â²Ä°¦¤¯³ð¤¨¤ë¡Ö¥í¥ó¥°¥·¥ã¥®ー¥ì¥Ã¥°¥¦¥©ー¥Þー¡×¡Ê6,600±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥·¥ã¥®ーÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢²¹¤«¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥êー¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê11,000±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤ÈÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Çµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤¤á¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥ê¥Ã¥×¤¬Æþ¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹♡
¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤È¤¤á¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à
¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¡Ê17,600±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¤È¤í¤ó¤È½À¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤¬ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¶Ë¾å¤ÎÃå¿´ÃÏ¡£
¶»¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¡Ö¥Þ¥êー¡×¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¡Ö¥Þ¥êー¡×¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¿´¤È¤¤á¤¯Åß¤ÎÁêËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ♡
MERCURYDUO¤¬Â£¤ë¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù55¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾åÉÊ¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢öÅß¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£