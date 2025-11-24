ÊÆ¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡×²òÂÎ¤«¡¡¥Þ¥¹¥¯»áÏÃÂê¡¢¼êË¡ÈãÈ½¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÇÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎºÐ½Ðºï¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃÊÌÁÈ¿¥¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡×¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Åö½é¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃøÌ¾¤Ê¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Ì³¤á¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¹ñ±×¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤Ê¤·¤¿»ö¶È¤òÅà·ë¤·¡¢¿¦°÷¤Î²ò¸Û¤âÃÇ¹Ô¤¹¤ë¶¯°ú¤Ê¼êË¡¤Ë¤ÏÈãÈ½¤âÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í»ö´ÉÍý¶É¤¬º£·î¡¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÊÆ¹ñÆÈÎ©¤«¤é250Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ËÌò³ä¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤òÁá¤á¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£Ç¯1·î¤ËÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂçÅýÎÎÎá¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡£