Àï¹ñ»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÂç¸ÕÈÍ¡×¤Î½éÂåÈÍ¼çËÒÌî¹¯À®¸ø¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶»Ô¤Ç£²£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂç¸Õ¾ë¡¦ËÒÌî»á¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½éÂåÂç¸ÕÈÍ¼ç¤È¤·¤ÆÂç¸ÕÃÏ¶è¤ÎÄ®³ä¤ê¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ËÒÌî¹¯À®¸ø¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¾ë²¼Ä®Âç¸Õ¡×¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Çº£²ó¤Ç£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç¸Õ¾ë¤ÈÁ°¶¶¾ë¤Î¸æ¾ë°õ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¹ÃÑÉ¤ÎÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÌÏµ¼¹çÀï¤ÈÂê¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ð¥éÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÌó£²£°¿Í¤¬¥¹¥Ý¥ó¥¸ÁÇºà¤ÎËÀ¤ò»È¤¤¡¢ÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Üー¥ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ëÃÄÂÎÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£