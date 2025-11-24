¤×¤ë¤×¤ë¿°¤ÎAKB24ºÐÈþ½÷¡¡ÂçÊ¬¥í¥±¡õ²¹Àô¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡ÈÈà½÷´¶¡ÉÉ½¸½¡¡1st¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯
12·î5Æü¡¢AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¤Î½é¥Õ¥©¥È&¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØAB·¿¤Îº¸Íø¤¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É½»æ¤ä»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥È¥Ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó
Æ±ºî¤Ï¾®·ª¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥Õ¥©¥È&¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡£»£±Æ¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ç¡¢Âç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá°á»Ñ¤ä²¹Àô¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÈÊø¤ì¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ä°¦ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ÎÈþÍÆ¾ðÊó¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»äÉþ¾Ò²ð¡¢100¤ÎQ¡õA¤Ê¤ÉÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤ª¤°¤ê¡¦¤æ¤¤¡¡2001Ç¯12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢AKB48¥Á¡¼¥à8¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2025Ç¯8·îÈ¯Çä¤ÎAKB48 66th20¼þÇ¯¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡£±Ç²è¡Ö2025Ç¯7·î5Æü ¸áÁ°4»þ18Ê¬¡×¼ç±é¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season£±¡×½Ð±é¡¢2026Ç¯1·î ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØAKIBA LOST¡Ù¤ÇÄ¹Ìç¤³¤³¤Í Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£