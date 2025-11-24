Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¤Ù¤¤³¤È¡¡°Ö¼ÕÎÁ¤Ï¡©¿Æ¸¢¤Ï¡©»öÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷»ö¹à¤ÎÁ´¤Æ
Î¥º§¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤äºâ»ºÊ¬Í¿¡¢¿Æ¸¢¤Ê¤É¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¼çÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä»öÁ°½àÈ÷¡¢±ß³ê¤ÊÎ¥º§ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÏÇ¯Î¥º§¤ÇºÊ¤¬Â»¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤È¤Ï¡Ä¡©
¤½¤â¤½¤âÎ¥º§ÁêÃÌ¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
Î¥º§ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡ÖÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¤«¡×ÌÂ¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÛ¸î»Î¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÎ¥º§ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ë¡Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¸¢Íø¤ÎÀâÌÀ
ÊÛ¸î»Î¤ÏÎ¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Åª¤Êµ¿Ìä¤ËÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤ÎË¡Åª´ð½à¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¸¢Íø¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¸¢¤äÍÜ°éÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¾Úµò¼ý½¸¤ÈÀ°Íý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
Î¥º§ÌäÂê¤Ç¤Ï¾Úµò¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏÉÔÎÑ¤äDV¤Î¾Úµò¼ý½¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼êÊý¤Îºâ»ºÄ´ºº¤ä¼ýÆþÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å¬Àµ¤Êºâ»ºÊ¬Í¿¤äÍÜ°éÈñ»»Äê¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸ò¾Ä¤ÎÂåÍý¡¦Âå¹Ô
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÉ×ÉØ´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬ÎäÀÅ¤ËÂåÍý¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¤ÎÎ¥º§¾ò·ï¸ò¾Ä¤ä¡¢º§°ùÈñÍÑ¤ÎÀÁµá¼êÂ³¤¤òÀìÌçÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Áê¼êÊý¤ËÊÛ¸î»Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä´Ää¡¦ºÛÈ½¼êÂ³¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¶¨µÄÎ¥º§¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢Î¥º§Ä´Ää¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Ä´Ää°Ñ°÷¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¼çÄ¥ÊýË¡¤ò»ØÆ³¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÎ¥º§ºÛÈ½¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤â´Þ¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê²ò·èÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦½ñÌÌºîÀ®¤È¼êÂ³¤Âå¹Ô
Î¥º§¶¨µÄ½ñ¤ä³Æ¼ï¿½Î©½ñ¤ÎºîÀ®¤òÀìÌçÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Ë¡Åª¤ËÍ¸ú¤ÊÊ¸½ñºîÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢Î¥º§¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Î¥º§ÆÏÄó½Ð»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ìÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¥º§ÁêÃÌ¤ÇÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¤Ù¤6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Î¥º§ÁêÃÌ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Êµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëºÝ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Á¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥µ¥Ý¡¼¥ÈË¡Î§»öÌ³½ê¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¡¡º´¡¹ÌÚ Íµ²ðÊÛ¸î»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Á
Î¥º§ÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤òÊ¹¤¯¤«¡×¤Ç·ë²Ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡Åª¤ÊÎ¥º§¸¶°ø¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÁê¾ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¼é¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¾ù¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤È»ö¼Â¤òÊ¬¤±¤ÆÀ°Íý¤·¡¢¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿¿¤Ë¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Î¥º§¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1.Î¥º§¸¶°ø¤¬Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©
Î¥º§¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤ÇºÇ½é¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ¥º§¸¶°ø¤¬Ë¡Åª¤ËÍ¸ú¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¤ÏÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÍýÍ³¤ÏÌä¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä´Ää¤äºÛÈ½¤Ç¤ÏË¡ÄêÎ¥º§»öÍ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÄêÎ¥º§»öÍ³¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉÔÄç¹Ô°Ù¡ÊÉÔÎÑ¡Ë
¡¦°°Õ¤Î°ä´þ¡ÊÀ¸³èÈñ¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡¢ÊÌµï¤Ê¤É¡Ë
¡¦3Ç¯°Ê¾å¤ÎÀ¸»àÉÔÌÀ
¡¦²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤ÎÀº¿ÀÉÂ
¡¦¤½¤ÎÂ¾º§°ù¤ò·ÑÂ³¤·Æñ¤¤½ÅÂç¤Ê»öÍ³
Ã±¤Ê¤ëÀ³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¤À¤±¤Ç¤ÏË¡Åª¤ÊÎ¥º§¸¶°ø¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤òÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.Î¥º§¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤È´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Î¥º§¼êÂ³¤¤Ë¤ÏÃÊ³¬¤¬¤¢¤ê¡¢¶¨µÄÎ¥º§¢ªÄ´Ää¢ªºÛÈ½¤Î½ç¤Ç¿Ê¤à¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤È³ÆÃÊ³¬¤Î´ü´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¶¨µÄÎ¥º§
´ü´Ö¡§ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ê·èÄê¡Ê¿ô½µ´Ö¡Á¿ô¥ö·î¡Ë
É×ÉØ´Ö¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ
Î¥º§ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ÇÀ®Î©
¡¦Ä´ÄäÎ¥º§
´ü´Ö¡§6¥ö·î¡Á1Ç¯ÄøÅÙ
²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÄ´Ää°Ñ°÷¤ò²ð¤·¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤
·î1²óÄøÅÙ¤Î´üÆü¤Ç¿Ê¹Ô
¡¦¿³È½¡¦ºÛÈ½Î¥º§
´ü´Ö¡§1Ç¯¡Á2Ç¯ÄøÅÙ
ºÛÈ½½ê¤¬Î¥º§¤Î²ÄÈÝ¤È¾ò·ï¤òÈ½ÃÇ
¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Î©¾Ú¤¬É¬Í×
Áá´ü²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¶¨µÄÎ¥º§¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ò·ïÌÌ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÄ´Ää¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.ºâ»ºÊ¬Í¿¤È°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉ×ÉØ¶¦Íºâ»º¤Î2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ï¸ÄÊÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¼«Ê¬¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼ç¤Êºâ»º
¡¦ÍÂÃù¶â¡¢Í²Á¾Ú·ô
¡¦ÉÔÆ°»º¡Ê¼«Âð¡¢Åê»ñÍÑÊª·ï¡Ë
¡¦Âà¿¦¶â¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â
¡¦ÊÝ¸±¤Î²òÌóÊÖÌá¶â
¡¦¼Ú¶â¤Ê¤É¤ÎÉéºÄ
°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÁê¾ì
ÉÔÎÑ¤Ë¤è¤ë°Ö¼ÕÎÁ¡§100Ëü±ß¡Á300Ëü±ßÄøÅÙ
DV¡¦¥â¥é¥Ï¥é¡§50Ëü±ß¡Á300Ëü±ßÄøÅÙ
°°Õ¤Î°ä´þ¡§50Ëü±ß¡Á200Ëü±ßÄøÅÙ
¤¿¤À¤·¡¢Áê¼êÊý¤Î¼ýÆþ¤ä»ñ»º¾õ¶·¡¢º§°ù´ü´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¶â³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ë¾Ü¤·¤¯ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
4.¿Æ¸¢¤ÈÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤Î·èÄê¤ÈÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤ÏÎ¥º§¤ÎÉ¬¿Ü»ö¹à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÅÙ·èÄê¤¹¤ë¤ÈÊÑ¹¹¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿Æ¸¢¼Ô·èÄê¤Î¼ç¤ÊÈ½ÃÇÍ×ÁÇ
»Ò¤É¤â¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¶¯¤µ
·ÐºÑÅª°ÂÄêÀ
»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Î½¼¼ÂÅÙ
»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¡Ê15ºÐ°Ê¾å¤Ï½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡Ë
ÍÜ°éÈñ¤Î»»Äê ºÛÈ½½ê¤Î»»ÄêÉ½¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡§
Î¾¿Æ¤ÎÇ¯¼ý
»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤ÈÇ¯Îð
ÌÌ²ñ¸òÎ®¤ÎÉÑÅÙ
ÍÜ°éÈñ¤ÎÁê¾ì¤Ï·î2Ëü±ß¡Á10Ëü±ßÄøÅÙ¤ÈÉý¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»»Äê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ»¤»¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¾Úµò¼ý½¸¤È½àÈ÷¤¹¤Ù¤»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Î¥º§ÌäÂê¤Ç¤Ï¾Úµò¤ÎÍÌµ¤¬·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¾Úµò¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê»ñÎÁ¤È¼ý½¸ÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¡¢·×²èÅª¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÎÑ¡¦ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Î¾Úµò
¡¦¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥á¡¼¥ë¡¢LINE¡¢SNS¤Î¤ä¤ê¼è¤ê
¡¦ÃµÄå¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑÌÀºÙ
¡¦DV¡¦¥â¥é¥Ï¥é¤Î¾Úµò
¡¦¿ÇÃÇ½ñ¡¢¼£ÎÅÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ
¡¦¼Ì¿¿¡Ê²ø²æ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡¦Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿
¡¦Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À
¡¦ºâ»º´Ø·¸¤Î»ñÎÁ
¡¦ÍÂÃù¶âÄÌÄ¢¤Î¥³¥Ô¡¼
¡¦µëÍ¿ÌÀºÙ¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
¡¦ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµÊíÆ¥ËÜ
¡¦ÊÝ¸±¾Ú·ô¡¢Ç¯¶âµÏ¿
¾Úµò¼ý½¸¤Ï¹çË¡Åª¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
6.ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÎÁê¾ì¤ÈÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì
ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÎÆâÌõ¤ÈÁê¾ì¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÎÆâÌõ
ÁêÃÌÎÁ¡§30Ê¬5,000±ß¡Á1Ëü±ß¡Ê½é²óÌµÎÁ¤Î»öÌ³½ê¤âÂ¿¿ô¡Ë
Ãå¼ê¶â¡§20Ëü±ß¡Á50Ëü±ßÄøÅÙ
Êó½·¶â¡§ÆÀ¤é¤ì¤¿·ÐºÑÅªÍø±×¤Î10%¡Á20%
¼ÂÈñ¡§°õ»æÂå¡¢Í¹Á÷Èñ¤Ê¤É
ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡
Ë¡¥Æ¥é¥¹¤ÎÍøÍÑ¡Ê¼ýÆþÍ×·ï¤¢¤ê¡Ë
ÌµÎÁÁêÃÌ¤Î³èÍÑ
Ê£¿ô¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ç¤Î¸«ÀÑ¤â¤êÈæ³Ó
ºâ»ºÊ¬Í¿¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â½½Ê¬¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÁèÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¶â³Û¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¤Î²ò·è¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òÁêÃÌ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê²ò·èÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î»ÎÁêÃÌÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤»ñÎÁ¡¦¾ðÊó
Ã»¤¤ÁêÃÌ»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤»ñÎÁ¤ä¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤«¤éÍ×ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤ÆÎ×¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÊÛ¸î»Î¤ËÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾Úµò¤ä»ñÎÁ¤Î½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ë¤è¤ê¡¢Áá´ü¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´°àú¤Ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬°ì½ï¤Ë¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾Úµò¤Î¼ý½¸ÊýË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»þ·ÏÎó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Î¥º§·Ð°Þ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ
¤É¤Î»þÅÀ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»þ·ÏÎó¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÊÛ¸î»Î¤ÎÍý²ò¤òÁá¤á¤ë¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÉÕ¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ç´ÑÅª¤Ê¼çÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÒ´ÑÅª¤ÊÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÄê´üÅª¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤«¤éÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½¤äÄ´Ää¤Ç¾Ú¸À¤¬Íß¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢»þ´Ö·ÏÎó¤Î»ñÎÁ¤ÏÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ä»ö·ï¤¬¤¤¤Äµ¯¤¤¿¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬Ë¡ÅªÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÉÔÎÑ¾Úµò¤äDV¤ÎµÏ¿¡¢¼Ì¿¿¡¦SNSÅù
ÉÔÎÑ¤äDV¤Î»ö¼Â¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¡¦SNS¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿ÇÃÇ½ñ¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤¬ÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾Úµò¤ÎÍÌµ¤¬°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá³Û¤äºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÉÔÎÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶½¿®½ê¤ÎÄ´ºº½ñ¤Ê¤ÉµÒ´ÑÅª¤Ê·Á¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤ÈºÛÈ½½ê¤Î¿®ÍÑÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£DV¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÉÂ±¡¤Î¿ÇÃÇµÏ¿¤äÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾Úµò¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¶¼º¤ä²þ¤¶¤ó¤¬µ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾ðÊó¤ÎÊÝ´É¤Ë¿µ½Å¤ò´ü¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ºâ»º¡¦¼ý»Ù¾õ¶·¤Î¥ê¥¹¥È
Î¥º§»þ¤Îºâ»ºÊ¬Í¿¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¶¦ÄÌ¤Î»ñ»º¤äÉéºÄ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÂÃù¶â¤äÍ²Á¾Ú·ô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥í¡¼¥ó¤Î»Ä³Û¤Ê¤É¤ò°ìÍ÷É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ³Î¤Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬¸ò¾ÄÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¡¢Áê¼êÊý¤¬ºâ»º¤Î°ìÉô¤ò±£¤¹¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº§°ù´ü´ÖÃæ¤ËÆÀ¤¿ºâ»º¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Îµ¢Â°¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼ýÆþ¤ä»Ù½Ð¤ÎÆâÌõ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶¨µÄ¤äÄ´Ää¤Î¾ì¤Ç¤âÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¼çÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¹à¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁèÅÀ²½¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÁÌä¥ê¥¹¥È¡¦´õË¾¾ò·ï¤òÀ°Íý¤¹¤ë
ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¼ÁÌä¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£µ¿ÌäÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÉÔÍ×¤ÊÏÃ¤ò¾Ê¤¡¢½ÅÍ×»ö¹à¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿Æ¸¢¤ò¼è¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤äÍÜ°éÈñ¤ÎÌÜ°Â¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿°Õ¸«¤Ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤âÀµ³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÌÀ³Î¤Ê´õË¾¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Î¥º§Á´ÈÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ä¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯¼ÁÌä¥ê¥¹¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤ÇÁêÃÌ»þ¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Î¥º§ÌäÂê¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¹©É×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÃÌ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»ö¼Â¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤³¤È
ÊÛ¸î»Î¤È¤ÎÁêÃÌ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ö¼Â¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÀ°Íý¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Î¥º§¤Ë»ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÆü»þ¤È¶¦¤ËÀâÌÀ
¡¦Áê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤ò´¶¾ðÅª¤Ë¸ØÄ¥¤»¤º¡¢»ö¼Â¤Î¤ß¤òÊó¹ð
¡¦¼«Ê¬¤ËÉÔÍø¤Ê»ö¼Â¤â±£¤µ¤º¤ËÅÁ¤¨¤ë
¡¦¾Úµò¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨
ÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ç¤â±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏË¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë»ö·ï¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½Å¬ÀÚ¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤
ÁêÃÌ¤Î¾ì¤Ç¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë»ö¼Â¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëË¡Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤è¤êÀµ¤·¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤òÍÞ¤¨¡¢ÀìÌç²È¤È·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Î¥º§¤Ï°ì»þÅª¤Ê´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÌäÂê¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Àª¤¤¤À¤±¤Ç¹ÔÆ°¤»¤º¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ä¤ÄÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÂÐÎ©¤¬·ã²½¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤¬±ó¤Î¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³è¤ä»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î»Ñ¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÌµÎÁÁêÃÌ¤äÊ£¿ô¤ÎÊÛ¸î»ÎÈæ³Ó¤Î³èÍÑ
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤Ç¤âÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þÊý¿Ë¤äÈñÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê£¿ô¤ÎÁêÃÌÀè¤ò¸¡Æ¤¤·¤ÆÁêÀ¤äÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»ÎÁª¤Ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Î¥º§ÌäÂê¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÆÀ°ÕÊ¬Ìî
¡¦ÈñÍÑÂÎ·Ï¤ÎÌÀ³Î¤µ
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ
¡¦ÁêÃÌ»þ¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃúÇ«¤µ
ÈñÍÑÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤äÁêÀ¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁÁêÃÌ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½é²ó¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤ëÊýË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÂÐ±þÎÏ¤äÁêÀ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ä¹°ú¤¯¤Û¤ÉÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤âÁý¤¹¤¿¤á¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÊÛ¸î»Î¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚQ&A¡ÛÎ¥º§¤ÎÊÛ¸î»ÎÁêÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q.Î¥º§Ä´Ää¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤«¡©
Î¥º§Ä´Ää¤Ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÎÆ±ÀÊ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê£»¨¤Êºâ»ºÊ¬Í¿¤ä¿Æ¸¢Áè¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£Ä´Ää°Ñ°÷¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼çÄ¥ÊýË¡¤ä¡¢Áê¼êÊý¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÂÐÅù¤Ê¸ò¾Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¡ÅªÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÏÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q.ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¤«¡©
Î¥º§¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤ÇÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¾Úµò¼ý½¸¤äºâ»º¤ÎÇÄ°®¡¢Ë¡ÅªÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÁê¼ê¤¬Àè¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢DV¤Ê¤É¶ÛµÞÀ¤¬¤¢¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤ÎÁêÃÌ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q.ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤»¤º¼«Ê¬¤ÇÎ¥º§¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÛ¸î»Î¤Ê¤·¤Ç¤â¼êÂ³¤¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤äÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ç¸å¡¹¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁê¼êÊý¤¬Ë¡ÅªÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤Êºâ»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÀìÌç²È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎ¥º§¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®»þ¤Ë¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Q.Áê¼ê¤¬Î¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¶¨µÄ¤Ç¤ÎÀâÆÀ¤ò»î¤ß¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÄ´Ää¿½Î©¤Æ¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´Ää¤Ç¤â¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿³È½¤äºÛÈ½¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡ÄêÎ¥º§»öÍ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÊÛ¸î»Î¤ÈÀïÎ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ë¡Åªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q.Î¥º§¸å¤Ë¾ò·ï¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÍÜ°éÈñ¤äÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¾ð¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÄ´Ää¤ä¿³È½¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ÆÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÎ¥º§À®Î©¸å¤ÎÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÎ¥º§»þ¤Î¾ò·ïÀßÄê¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¤¡¢¾Íè¤ÎÊÑ²½¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¼è¤ê·è¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Î¥º§ÌäÂê¤ò±ß³ê¤Ë²ò·è¤¹¤ë
Î¥º§ÌäÂê¤ÏË¡Î§¤ä´¶¾ð¤¬Íí¤àÊ£»¨¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê½àÈ÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯²ò·è¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áí³ç¤È¤·¤Æ¡¢Í×ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤ÈË¡Åª´ÑÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈñÍÑ¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÈµÒ´ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë±ßËþ¤Ê·Á¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÎ¥º§ÍýÍ³¤äºâ»º¤ÎÇÄ°®¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¤¡¢¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¸¢¤äÍÜ°éÈñ¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¹àÌÜ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÁ±ºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿µ½Å¤«¤Ä·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿Ï¢·È¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤·ëÏÀ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡´Æ½¤¼Ô
º´¡¹ÌÚ Íµ²ð¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë¥ê¥³³èÀìÌç²È¡¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥µ¥Ý¡¼¥ÈË¡Î§»öÌ³½ê¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¡ÊÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤»ÒÏ¢¤ìÎ¥º§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¢SNSÅù¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÊÛ¸î»Î¡£Î¥º§¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤ÏÇ¯´Ö200·ïÄ¶¡£¶¨µÄÎ¥º§¤äÄ´ÄäÎ¥º§¡¢ÍÜ°éÈñ²ó¼ý¤Ê¤É¡¢Î¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÅª¤ÊË¡Î§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥µ¥Ý¡¼¥ÈË¡Î§»öÌ³½ê¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥ê¥³³è¡×¤Ï¡¢É×ÉØÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÎ¥º§¤ÇÇº¤à¿Í¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥ê¥³³è¡Ë