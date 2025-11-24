¡Ö¤¨¡©ËÜÊª¤Ç¤¹¤«¡×¥à¥í¥Ä¥è¥·à·ãÊÑá¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¤¬Âç¥¦¥±¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¡×¡ÖÀº×û¤Ê¤Î¤Ë²¿¸Î¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·(49)¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÂç¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»ä¤Î´î·à»Ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡Ö2016.5.19¡×¤È¤¤¤¦ÆüÉÕ¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£¿¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¤Î¥«¥Ä¥é¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©ËÜÊª¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥Ï¥²¤Á¤é¤«¤·¤¿¤«¡ª¡×¡Ö¤Ê¡¢ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ï¥²¥à¥í¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÃËÁ°¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀº×û¤Ê¤Î¤Ë²¿¸Î¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥à¥í¤Ï12·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¡ËëËöÅÁ¡×¤Ë¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ö¿·»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë±ÑÍº¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¾¶¿Î´À¹¤òº´Æ£ÆóÏ¯¡¢·Ë¾®¸ÞÏº¤ò»³ÅÄ¹§Ç·¡¢Î¶ÇÏ¤ÎºÊ¤ª¤ê¤ç¤¦¤ò¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£