NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は25日、第9週「スキップ、ト、ウグイス。」の第42回が放送される。

トキ(郄石あかり)とヘブン(トミー・バストウ)は、リヨ(北香那)にプレゼントされたウグイスを花田旅館でお披露目していた。なかなか「ホーホケキョ」と鳴かないウグイスに違う鳥ではないかと疑いはじめるトキとヘブンだったが、平太(生瀬勝久)の解説でウグイスだと納得する。

数日後、ヘブンはリヨに招かれて知事(佐野史郎)の家でディナーをすることに。積極的なリヨの姿勢に知事と錦織(吉沢亮)は恋心に気づく。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

ヘブン(トミー・バストウ)を見つめるリヨ(北香那)

「ばけばけ」より(C)NHK

ヘブン(トミー・バストウ)を招いたディナーで…

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。