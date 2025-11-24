µÈÅÄÈþÏÂ¤ÎÉ×¤Ï20ºÐÇ¯²¼¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ä¡ÖºÊ¤ÎÎÁÍý¤ÏÈ´·²¡×É×ÉØÀ¸³è¤âÏÃÂê¡ªàÅç¤Î´Ñ¸÷Âç»Èá¤âÌ³¤á¤ë²Æì°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
·ëº§¤«¤é13Ç¯...¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÉ×¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖDREAMS COME TRUE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢µÈÅÄÈþÏÂ(60)¤ÎÉ×¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎJUON(40)¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ç¡Ö²»¤â¤À¤Á10¼þÇ¯¡ª¡ª ¤ß¤ó¤Ê¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¡£ ºÇ¹â¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æì¸©ÅÏ²ÅÉßÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤È¤«¤·¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ø²»¤â¤À¤Á¡Ù2025¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤ÎJUON ¤Ï2021Ç¯¤è¤êÅÏ²ÅÉßÅç¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¡¢Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡JUON¤Ï2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!! ºÊ¤ÈÉ×¤Î¥Û¥ó¥Í¤òÂç¹ðÇòSP¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¡£ÎÁÍý¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢JUON¤¬¡ÖÈ´·²¤Ë¾å¼ê¡£ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¤ÈµÈÅÄ¤ÎÎÁÍý¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¡£ÎÁÍýÃæ¡¢JUON¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤ÆµÈÅÄ¤¬²Î¤¦¡Ö2¿Í¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£