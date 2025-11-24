¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Û25Æü¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ë ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¡Ú¿·³ã¡Û
24Æü¤Î¿·³ã»Ô¤Ï¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿ÆÞ¤ê¶õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´Ö¤â±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢24ÆüÌë¤â°ú¤Â³¤¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢25Æü¤ÏÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£25Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¤¢¤¹¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
25Æü¤ÎÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄ«6»þ¡£¹¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹ÆüÃæ¤âÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï¼¡Âè¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ß¤êÊý¤â¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¤ÆÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥é¥ì¤ä¥Ò¥ç¥¦¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÀè¤â¿·³ã¤Î½éÅß¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µ´ÖÍ½Êó¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢À²¤ì¥Þー¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÚÍËÆü¤À¤±¡¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢26Æü(¿å)¤Ï¡¢±«É÷¤È¤â¤Ë¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆüº¢¤Ï¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤¬º®¤¸¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤ËÀã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
