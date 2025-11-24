11¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡ÀìÌç²È¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÂ®ÅÙ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¡×
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß11¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÇò¤¤¼Ö¤Ï¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í11¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢ÂÎ©¶èÌò½êÁ°¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¸åÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²Êâ¹Ô¼Ô4¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é±¿Å¾¼ê¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¸µÀéÍÕ¸©·Ù¸òÄÌ»ö¸ÎÁÜºº´±¡¡·§Ã«½¡ÆÁ»á¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢°ìÄê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¡£º¸¤ÎÁ°ÎØ¤ò¸«¤ë¤È¤ª¤½¤é¤¯40¡Á50¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¡£Éé¤ÎÏ¢º¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ¨¤²¤è¤¦¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÈÈºá¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤«¤é¸½ºß»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤ÎÃË¤¬¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
