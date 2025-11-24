ÆüÃæ´Ø·¸²þÁ±¤Î»å¸ý¸«¤¨¤º¡ÄG20¤Ç¼óÁêÆ±»Î¡ÈÀÜ¿¨¤Ê¤·¡É¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ëÁê¼¡¤°
²þÁ±¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüÃæ´Ø·¸¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¤â¡ÖÆüËÜ¤Î»ÑÀª¤Ïµ¶Á±Åª¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢4000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¡¢G20¤ÇÃæ¹ñ¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¡Ä
¹â»Ô¼óÁê¡Ö³§¤µ¤Þ¤âÂ¤«¤±1Çñ4Æü¤È¤¤¤¦¶¯¹Ô·³¤Ç¡¢¼èºàÆ±¹Ô¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¡23Æü¡Ë
°ÜÆ°42»þ´Ö¡¢¸½ÃÏÂÚºß36»þ´Ö¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶ÃÆ´Ý½ÐÄ¥¡É¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¡£Àè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡¢Íû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤¹¡£
1ÆüÌÜ¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿ºÝ¡¢°ì½Ö¡¢»ëÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢2ÆüÌÜ¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ö¡ÊQ¡§Íû¶¯¼óÁê¤È¤Ïº£²óÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©¡ËÍû¶¯¼óÁê¤È²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£Èâ¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ä
ÂÐÏÃ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ä
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø´Äµå»þÊó¡Ù¡ÖÆüËÜ¤ÎÂÐÏÃ»ÑÀª¤Ïµ¶Á±Åª¤À¡£¡ØÂÐÏÃ¤òË¾¤à¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£µ¶Á±Åª¤Ç¤¢¤êÌµ°ÕÌ£¤À¡×
ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¼ÔÉü³è¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÊóÆ»¡£Î¾¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¢±Æ¤Ï¥¬¥¤¥³¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶À¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·³¿Í¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ö¹â»Ô¤ÏÀï¸å½é¤Î¸½¿¦ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤òÉðÎÏ¤Ç¶¼¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¡ØÀïÆ®²ÄÇ½¤Ê¹ñ¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£´Ñ¸÷¶È³¦¤Ï¡È¥¥ã¥ó¥»¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡É
¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃãÆ»ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÅìµþ¡¦ÀõÁð¤Î»ÜÀß¡£Ç¯´Ö3000¿Í¤Û¤É¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÃãÆ»ÂÎ¸³¡ÖÃãÁµ¡×ÃÝÅÄÍý³¨ÂåÉ½¡Öº£½µ¤Ï4ÁÈÃÄÂÎ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¡Ê1ÁÈ¡Ë40¿Í¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤¬4ÁÈ¡¢ËèÇ¯²¿²ó¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡×
Â¾¤Ë¤â¡Ä
Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200¿Í¤Û¤É¡£Â»¼º¤Ï100Ëü±ß¼å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃãÆ»ÂÎ¸³¡ÖÃãÁµ¡×ÃÝÅÄÍý³¨ÂåÉ½¡Ö¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤âÁá¤¯ÅÏ¹Ò¼«½Í¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¡×
´Ñ¸÷¶È³¦¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¥ã¥ó¥»¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡É¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀìÌç¤Î´Ñ¸÷¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃÄÂÎÍ½Ìó¤¬70·ï°Ê¾å¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Â»¼º³Û¤Ï4000Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¡£
ÀõÁð¤ÎÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤âÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃÄÂÎÍ½Ìó¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï2¡Á3³ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÎ¹¹ÔÀìÌçÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯Æâ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô·ï¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½3³ä¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï1900²¯±ß¤Û¤É¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ´Ø·¸¡¢º£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£