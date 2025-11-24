£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¡ÉÙ»³¸©ÆâÆÞ¤ê¶õ¤Ë¡¡¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÍÕÁÝ½ü
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î¤¤ç¤¦¡¢¸©Æâ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢°ì»þ±«¤Î¹ß¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤â¤¯¤â¤ê¤Ç¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÍë±«¤È¤Ê¤ê¡¢±è´ß¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ë¤ï¤«±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Å×ÇÈ»Ô¤Ç17.7ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç17.2ÅÙ¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç16.2ÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÉÙ»³»Ô°ëÉôÄ®¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤·¤¿Íî¤ÁÍÕ¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢³¹Ãæ¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÆÞ¤ê¤ÇÌë¤Ï±«¡¢Ãë¤¹¤®¤«¤éÍë¤òÈ¼¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç17ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç16ÅÙ¤È¡¢11·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£