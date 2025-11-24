¡ÖÀîÆâ¤¬³Ë¤Î¤´¤ß¼Î¤Æ¾ì¤Ë¡×´¥¼°ÃùÂ¢»ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¡¡»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¥¢¥ó¥±ー¥È³«»Ï
¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ò°ì»þÊÝ´É¤¹¤ë¡Ö´¥¼°ÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤Î·úÀß¤òÀîÆâ¸¶È¯¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤è¤¦¤È¡¢24Æü¡¢¸©Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀîÆâ¸¶È¯¤Î´¥¼°ÃùÂ¢¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡¦¸þ¸¶¾ÍÎ´ ÂåÉ½¡Ë¡ÖÀîÆâ¤¬³Ë¤Î¤´¤ß¼Î¤Æ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢ÀîÆâ¸¶È¯¤Ë»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¡Ö´¥¼°ÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¡¢2029Ç¯ÅÙ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢È¿¸¶È¯¤òÁÊ¤¨¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö·×²è¤ÎÆâÍÆ¤¬½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¸©Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç24Æü¡¢·×²è¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ½¸²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢´¥¼°ÃùÂ¢»ÜÀß¤ÇÊÝ´É¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤òÀÄ¿¹¸©¡¦Ï»¥±½êÂ¼¤ÎºÆ½èÍý¹©¾ì¤ËÈÂ½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤¬ÅÙ¡¹±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÀîÆâ¸¶È¯¤¬»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀîÆâ¸¶È¯¤Î´¥¼°ÃùÂ¢¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡¦¸þ¸¶¾ÍÎ´ ÂåÉ½¡Ë¡Ö¹Ô¤¾ì¤â´ü´Ö¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤´¥¼°ÃùÂ¢¸Ë¤òËÜÅö¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼¯»ùÅç¸©Ì±¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡£´¥¼°ÃùÂ¢¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï´¥¼°ÃùÂ¢»ÜÀß¤Î·×²è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤Ù¤¤«¤ò¤¿¤º¤Í¡¢ÍèÇ¯1·î¤Þ¤Ç¤Ë1000¿ÍÊ¬¤ò½¸¤á¤Æ¡¢±öÅÄÃÎ»ö¤ä¶å½£ÅÅÎÏ¤Ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
