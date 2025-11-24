¡ÚÇÑÀþ²óÈò¡ÛÃÏÅ´Î©»³Àþ¡¡Á´ÀþÂ¸Â³¤Ø¡¡2027Ç¯ÅÙºÆ¹½ÃÛ»ö¶È
ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÉô¶è´Ö¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©»³Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÑÀþ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤È¤È¤¤¡¢Î©»³Àþ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢¸©¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤Î©»³Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë¤Ï¸©¤È±èÀþ¤ÎÉÙ»³»Ô¡¢Î©»³Ä®¡¢¤½¤ì¤ËÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹¤ÈÎ©»³¹õÉô´Ó¸÷¤Î¸«³ÑÍ×¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢´äÖ²»ûーÎ©»³´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀþÏ©¤ä¼ÖÎ¾¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤ò¹ÔÀ¯¤¬ÉéÃ´¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÃÏÅ´¤¬±¿¹Ô¤òÃ´¤¦¡Ö¤ß¤Ê¤·¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤ò¼´¤Ë¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤éºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬ºâÀ¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©»³Àþ¤ÎÇÑÀþ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ»×É½¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íè·î¼¨¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¡¡ÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹
¡ÖÁ´ÂÎ¤Î²ñµÄ¤Ç¡ÊÍèÇ¯ÅÙ¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÊý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤·¤ÆÅö¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿Î©»³Ä®¤Ï¡¢¼ý±×Áý²Ã¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¤äÆÃµÞÎÁ¶â¤ÎÆ³Æþ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¶¨µÄ±¿ÄÂ¡×À©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤ª¤È¤È¤·ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤äÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¡¢ÃÏÊý±¿Í¢¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¨µÄ¤¬¤È¤È¤Î¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄê¤Î±Ø´Ö¤Î±¿ÄÂ¤òÃÍ¾å¤²¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Î©»³Ä®¤Ï¡¢´äÖ²»ûーÎ©»³´Ö¤Ç¶¨µÄ±¿ÄÂ¤òÀßÄê¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸½¹Ô¤è¤ê¹â¤¤±¿ÄÂ¤òµá¤á¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¸½¹Ô¤Î±¿ÄÂ¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦º¹³Û¤òÄ®¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢²ÄÇ½À¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©»³Ä® ½®¶¶Ä®Ä¹
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤ò»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òº£Æü¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ÔÀ¯Â¦¤Î¹Í¤¨Êý¡¢°Õ»×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢½½Ê¬ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡¢³Î¿®¡¦¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯Å´Æ»Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·ÀîÃÏ°è¤òÁö¤ëËÜÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£·î29Æü¤Ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¸©¤È±èÀþ¤Î»Ô¤ÈÄ®¤¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î±¿¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÇÑ»ßÈ½ÃÇ¤ÎÀèÁ÷¤ê¤òµá¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£