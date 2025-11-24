ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Êä½õ¡¢¤ª¤³¤á·ô¡Ä21Ãû±ßÄ¶¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡Öºâ¸»ÉÔÂ¤Ï¹ñºÄ¡×¤Ë¡Ö·ë¶ÉÉéÃ´¤Ï¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
À¯ÉÜ¤ÏÀè½µ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÃì¤È¤·¤¿Áí³Û21Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë·ÐºÑÂÐºö¤ò³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î21Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡£µ¬ÌÏ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤Î21Ãû3000²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï¡¢¢§ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¡¢¢§¿©ÎÁÉÊ¤Î¹ØÆþ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¢§»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¡Û
¡Ê50Âå¡Ë¡ÖÆü¾ï»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êä½õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡×
¡Ê70Âå¡Ë¡ÖÅß¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤Ë3000±ß¤°¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð³Ú¡×
¡Ú¿©ÎÁÉÊ¤Î¹ØÆþ»Ù±ç¡Û¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê3000±ßÁêÅö¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î·Ú¸º¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê30Âå¡Ë¡Ö¡Ê¥³¥á¤Ï¡ËËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡Ê40Âå¡¦4¿Í¤ò»Ò°é¤ÆÃæ¡Ë¡Ö¥³¥á10¥¥í¤¬2½µ´Ö¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¡×
¡Ú»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î»Ù±ç¡Û18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê°ìÎ§2Ëü±ß¤ò¸½¶âµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê30Âå¡Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡Ê20Âå¡Ë¡Ö2Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×
¡Ê30Âå¡Ë¡Ö³Æ²ÈÄí¤ËÇÛ¤ë¤Ê¤éÂÅÅö¤Ê¶â³Û¤À¤È»×¤¦¡×
¸©Ì±¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢21Ãû±ß¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ÇÏÅ¤¦¡×¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡Ê70Âå¡Ë¡Ö¼Ú¶â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ä¥±¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²¿¤«¤¬¤Þ¤¿¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤«¡×
¡Ê70Âå¡Ë¡Ö¡Êº£²ó¤ÎÂÐºö¤Ç¡Ë°ì»þ´ü¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤Þ¤¿¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤È¤Î¿Í¡Ê¼ã¤¤À¤Âå¡Ë¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ê50Âå¡Ë¡Ö·ë¶ÉÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸·¤·¤¤¡×
±ß°Â¤äÊª²Á¹â¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¡Öº¬ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ëÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢Ç¯Æâ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
