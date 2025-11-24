ÄÚ°æÃÒÌé¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°µÅÝ¡ÈÀ¤³¦Á°¾¥Àï¡É¤Ç£¸²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡ÖÍèÇ¯Ãæ¤Ë¥Ù¥ë¥ÈÁ´Éô¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ç¸½£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£±°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê£³£·¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤Ë£¸²ó£Ô£Ë£Ï¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥×¥íÅ¾¸þ£³ÀïÌÜ¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÀ¤³¦Á°¾¥Àï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÁê¼ê´éÌÌ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£½ª»Ï°µÎÏ¤ò¤«¤±Â³¤±¡¢¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤¿£¸¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æ¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤´é¤Ç¡ÖÏ¢ÂÇ¤¬Â®¤¹¤®¤ÆÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤á¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£È¿¾ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±¥±¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤Þ¤º£±¤Ä¤á¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤È¡¢»Ä¤ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤âÁ´Éô¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Áá´ü¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¡¢¤½¤·¤Æ£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¢¡ÄÚ°æ¡¡ÃÒÌé¡Ê¤Ä¤Ü¤¤¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£³·î£²£µÆü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»£¶Ç¯¤«¤éÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÀìÌç¤Î¥¸¥à¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉÍ¾¾¹©¶È¹â¤«¤éÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£ÆüÂç»þÂå¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ß£²£°£²£±Ç¯¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç½Ð¾ì¤·¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥ÞÀïÀÓ¤Ï£±£³£±Àï£±£°£¶¾¡¡Ê£±£°£Ë£Ï¡¦£Ò£Ó£Ã¡Ë£²£µÇÔ¡££²£µÇ¯£±·î¤ËÄë·ý¥¸¥à¤«¤é¤Î¥×¥íÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±Ç¯£³·î¤Ë£Áµé¡Ê£¸²óÀï¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹£±£¶£°¥»¥ó¥Á¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£´ûº§¡£