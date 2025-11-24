¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÀè½µËö½ªÃÍ¶´¤ó¤À¿¶Éý¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÀè½µËö½ªÃÍ¶´¤ó¤À¿¶Éý¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡½µÌÀ¤±¤Ï¥É¥ë»Ø¿ô¤¬Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¡£¥¢¥¸¥¢¸áÁ°¤Î£±£°£°¡¥£²£¹£·¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï£±£°£°¡¥£°£¹£¸¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£Î£Ù½ªÃÍ£±£°£°¡¥£±£¸£°¤ò¼´¤Ë¾®Éý¤Î¿¶Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½µÌÀ¤±¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÀè½µ¸åÈ¾¤Î±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ßÁê¾ì¼çÆ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á100.17(-0.01¡¡-0.01%)
¡¡½µÌÀ¤±¤Ï¥É¥ë»Ø¿ô¤¬Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¡£¥¢¥¸¥¢¸áÁ°¤Î£±£°£°¡¥£²£¹£·¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï£±£°£°¡¥£°£¹£¸¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£Î£Ù½ªÃÍ£±£°£°¡¥£±£¸£°¤ò¼´¤Ë¾®Éý¤Î¿¶Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½µÌÀ¤±¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÀè½µ¸åÈ¾¤Î±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ßÁê¾ì¼çÆ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á100.17(-0.01¡¡-0.01%)