±ßÇä¤ê°ìÉþ¡¢²¤½£³ô¤¬¾å¤²Éý½Ì¾®¡¢¥À¥¦ÀèÊª°ì»þ²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ

¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢±ßÇä¤ê¤¬°ìÉþ¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¤¬¤ä¤ä¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥Åª¤Ê±ßÇä¤ê¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï156.94¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï156.70ÉÕ¶á¤Ø¤È¾®È¿Íî¡£¥æー¥í±ß¤â180.93¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢180.60ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï205.52¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë£²£°£µ¡¥£±£°Âæ¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.75¡¡EUR/JPY¡¡180.73¡¡GBP/JPY¡¡205.19
