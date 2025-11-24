¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦Áýµï¤¬²¾·ÀÌó¡¡Í³¿¤Î¡È½ÐÀ¤ÇØÈÖ¡É¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤º¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÁýµïæÆÂÀÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â4000Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â1500Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1000Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï43¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö43¡×¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ»þ¤ËÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡£Æ±¤¸¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Âç³Ø¡Ê·ÄÂç¡Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤«¤é°ì¤Ä¤º¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡¢ºÇÂ®149¥¥í¤ÎÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¸½ºß¤ÏÂÎÎÏ¶¯²½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½Ð¤À¤·¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£