ËÌÎ¦ÅÅÎÏ»Ö²ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢ÉÙ»³¸©¤Î¸¶»ÒÎÏËÉºÒ·±Îý¤¬¤¤ç¤¦¡¢É¹¸«»Ô¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÈòÆñ¤ä¸¡ºº¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤äÀÐÀî¸©¡¢É¹¸«»Ô¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ê¤É60¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¤Ç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢»Ö²ì¸¶È¯2¹æµ¡¤«¤éÊü¼ÍÀÊª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢»Ö²ì¸¶È¯¤«¤é30¥¥í·÷Æâ¤ÎÉ¹¸«»Ô¾å¾±ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì»þ½¸¹ç¾ì½ê¡×¤Î¾®³Ø¹»¤Ë½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö30¥¥í·÷Æâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ò¤È»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·±Îý¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡¢º£²ó»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢É¹¸«±¿Æ°¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ä¼ÖÎ¾¤Î±øÀ÷¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢´ð½à¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë´Ê°×½üÀ÷¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤«¤é¡¢¸¡ºº¤ËÍè¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡×
ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿½»Ì±¤ÎÃÏ°è¤ä¿Í¿ô¡¢¼ÖÎ¾¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤Ï¡¢º£²ó»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¼ê½ñ¤¤ÇµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸©Ä£¤Ê¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö·±Îý¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£