¡Ú ËÙ¤Á¤¨¤ß ¡Û¡¡¡Ö¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç
²Î¼ê¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÄÁ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄË¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÙ¤Á¤¨¤ß ¡Û¡¡¡Ö¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤ÎÉöµ¨¤µ¤ó¤ÈºÌ·î¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤º¢°ÊÍè¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÈÂÎ¤ò¾å¼ê¤¯»ý¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤¿¤±¤É¡£¥Í¥¤¥ë¤Ç³ê¤ê¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ë¿²Å¾¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥ë¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¡¢»ä¤Î¥¿¥¤¥Ä¤Î¾å¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ï¥¿¥¤¥Ä¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤º¡¢ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤¡¡¢¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÙ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥ï¥¬¥¿¤ÏËÙ¤µ¤ó¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¹¶·â¤òÊÑ¤¨¡¢³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÄË¤¤¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬ºÇ½é¤ËÄÏ¤ó¤À¤«¤é¤À¤Í¡£¤´¤á¤ó¤è¥¯¥ï¥¬¥¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤³¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥Í¥¤¥ë¤ò»Ü¤·¤¿»ØÀè¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¤ÎÈéÉæ¾õÂÖ¤«¤é¤â¡Ö³ÊÆ®¤ÎÀ×¡×¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯2·î²¼½Ü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç2019Ç¯2·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Àå¤¬¤ó¤¬¡Ö´°¼£¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò2024Ç¯4·î20Æü¤Ë´°¿ë¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖFUWARI¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û