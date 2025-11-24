¡ÚÅìµþ¡¦ÀÖºä½÷À»É½ý»ö·ï¡ÛÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤Ï»ö·ïÁ°¸å¤Ë4²óÃåÂØ¤¨¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£»Å»öÇ®¿´¡×°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢»ö·ïÁ°¸å¤Ë4²óÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ÄÃåÂØ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡£º£·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢40Âå¤Î½÷À¤Îº¸¤ï¤Ê¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ï¤ÎÁ°¸å¤Ç4²óÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅöÆü¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡¢¼«Âð¤«¤é¶ÐÌ³Àè¤ÎÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤ÇÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬1²óÌÜ¤ÎÃåÂØ¤¨¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ï»ö·ï3»þ´ÖÁ°¡¢¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¡£³Î¤«¤ËÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¾åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢ÀÖºä¤Ç»ö·ï¤¬È¯À¸¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤ÎºÝ¤Ï¹õ¤¤¾åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ïÁ°¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë»ö·ï¤«¤é¤ª¤è¤½4Ê¬¸å¡¢Æ¨Áö¤¹¤ëÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ò¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¾åÃå¤¬¹õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»ö·ï¤«¤é¤ª¤è¤½20Ê¬¸å¡¢¸½¾ì¤«¤é4¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¿·½É¶èÆâ¡£ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¾åÃå¤ÏÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÁ°¤Ë¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÃåÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤ËÌá¤ê¡¢²È¤ò½Ð¤¿¤È¤¤ÎÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡£·Ù»ëÄ£¤¬¼«Âð¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ïÁ°¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢°ìÅÙ¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¡¼ý¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï°áÎà¤Ê¤É¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æ±µéÀ¸¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÏÂç¿Í¤·¤¯Í¥¤·¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸
¡Ö¿Í¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÍðË½¤¹¤ë¤È¤«Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÄË¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊ¬¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÊý¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
ºÇ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ä
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¼ñÌ£¤ÏÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢2¡Á3»þ´Ö¤Ç10¥¥í¤Û¤ÉÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï²ÉÌÛ¤Ç¡¢ÍâÆü¤¬»Å»ö¤Î»þ¤Ï¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É»Å»öÇ®¿´¡£¤Þ¤¸¤á¤Ê¿Í¤Ç¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£