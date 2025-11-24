È÷¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¥®¥¢
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÀ¡ý¤Ê¥¹¥Þ¥Û»°µÓ
¼«»£¤ê¤äÆ°²è»ëÄ°¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥Þ¥Û»°µÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁõÃå¤Ê¤É¤¬ÌÌÅÝ¤ÊÅÀ¤¬¶Ì¤Ë¥¥º¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢Ulanzi¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¢MA38Ž£¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¡£¼§ÎÏ¤ÇÃ¦Ãå¤Ç¤¤ëMagSafe¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢iPhone¡ÊiPhone 12°Ê¹ß¡Ë¤ÎÇØÌÌ¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤À¤±¤ÇŽ¢¥Ô¥¿¥ÃŽ£¤È¥«¥ó¥¿¥ó¤ËÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÉôÊ¬¤¬¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢»°µÓ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤ÉôÊ¬¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤Î»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»È¤¤Êý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦»°µÓ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý
¡¦¼«»£¤êËÀ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý
¡¦¼§ÎÏ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý
¡¦°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ»È¤¦»È¤¤Êý
¡¦°ì´ã¥ì¥ÕÍÑ¤Ê¤É¤ÎÂç·¿»°µÓ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë»È¤¤Êý
Ê£¿ôÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤Î¤¢¤ë¡¢ÈÆÍÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Þ¥Û»°µÓ¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³èÌö¤ÎÉý¤â¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¤ä¤Ã¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¥¹¥Þ¥Û»°µÓ¤ÎÀµ²ò¡£5¤Ä¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤â¤¦¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó
ÃåÃ¦¤¬¥¤¡¼¥¸¡¼¡£ÆÈÆÃ¤Êµ¡¹½¤Î¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼
¼ê¤ò¶õ¤±¤ÆÊâ¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢°û¤ßÊª¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯ÏÆ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï°Õ³°¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏÃåÃ¦¤¬ÌÌÅÝ¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ï¥¤¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎŽ¢HM¥í¥Ã¥¯ ¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼Ž£¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¡È¥¹¥é¥¤¥É¡É¤Ç²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Êµ¡¹½¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤òÉáÄÌ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ëÉôÊ¬¤ò²£Êý¸þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤È¥«¥Á¥Ã¤ÈÊ¬Î¥¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÊÒ¼ê¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë³°¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¼ê¤ËÍî¤Á¤º¡¢°û¤ß¤¿¤¤½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°¤Ë°û¤ßÊª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¸ÇÄê¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤Î½À¤é¤«¤Ê¥´¥à¥ê¥ó¥°¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î°û¤ß¸ý¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¡£¶´¤ß¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤È°ã¤¤¡¢³°¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉôÊ¬¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÇ¼¤ò°µÇ÷¤»¤º¤Ë¥Ü¥È¥ë¤ò±¿¤Ù¤ëÅÀ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥Ð¥ó¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¸¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â³°¤ì¤Ê¤¤¡¢¼§ÀÐ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡£¥Û¡¼¥ë¥ÉÎÏ¤âÈ´·²
³°½Ð»þ¤Î¾®¤µ¤Ê¥´¥ßÌäÂê¤ò²ò·è
³°½ÐÀè¤Ç½Ð¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥¬¥à¤ÎÊñ¤ß¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¡£¼Î¤Æ¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½èÍý¤Ë¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢WEEKEND(ER)¤Î·ÈÂÓ¼°¥´¥ßÈ¢¡Ö[POY¡Ê¥Ý¡¼¥¤¡Ë] POY WKD/ER "REFxPE¡É¡×¡£
ÊÒ¼ê¤Ç¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¯¾®¤µ¤Ê¥´¥ßÈ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÀ½ÉÊ¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ë¥«¥ó¥¿¥ó¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³«¸ýÉô¤Ï°Õ³°¤È¹¤¯¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å2¡Á3ËçÄøÅÙ¤Ê¤éµÍ¤Þ¤é¤ºÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£¥Õ¥¿¤ÎÌá¤ê¤â·Ú²÷¤Ç¡¢³«ÊÄ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¨¤ìÊª¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇºà´¶¤Ê¤Î¤âËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄ¹½ê¡£Â¿¾¯¤Î¿åµ¤¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥¢¥¤¥¹¤ÎËÀ¤Ê¤É¡¢½èÍý¤Ëº¤¤ë¼¾¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¥´¥ß¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿åÀö¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÂÎ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢POY¤Ï°Å°Ç¤ÇÈ¿¼Í¤¹¤ë¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤âÅëºÜ¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ìë¤Î»¶Êâ»þ¤Ê¤É¤ËÂ¾¼Ô¤«¤é¤Î»ëÇ§À¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë°ÂÁ´ÌÌ¤Î¥ª¥Þ¥±µ¡Ç½¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¨¤ìÊªOK¤Ç¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ëÁÇºà¡¢¾®ÊªÎà¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ö¤é²¼¤²¾ïÀß¤¬¤Ç¤¤ëµ¤³Ú¤µ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥´¥ß¤ò²¡¤·¹þ¤à¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤ÆºÇÅ¬²ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
·ÈÂÓ¥´¥ßÈ¢Ž¢POYŽ£¤Ç¡¢³°½Ð»þ¤Î¾®¤µ¤Ê¥´¥ßÌäÂê¤¬Á´²ò·è