¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡ÛÅÏî´½í¤¬11·î24Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡Ê¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ19»þÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤ØÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬»ý¤Ä¡Ö¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥á¥½¥Ã¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ÖREAL VALUE CLUB¡×¤ÎSooon³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦¶âËÜÁêÂÀ»á¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¥¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹ÂåÉ½¡¦ÏÆÅÄÂç´ø»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï½µ´©»ï¤¬Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ß¤¬¤¤¤¿»þ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²È¤ÎÁ°¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤È¤«¤ËÄä¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î¼Ö¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢É½¤âÎ¢¤Ë¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤¯¤é¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë»ä¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î»£¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö1²ó¤¹¤´¤¤´¨¤¤Æü¤Ë¤¤¤ë¤«¤é²Ä°¥ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÃã¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¤Èµ¼Ô¤Ë²¹¤«¤¤¤ªÃã¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤â¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤«²Ã³²¼Ô¤Î²È¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¼èºà¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¿È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥¿¥Ä¡Ê¸½ÃÏ¼èºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤äSNS¤ò¾ðÊó¸»¤Ëµ»ö¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤µ¤ó¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¼Ô¤Î¶¶ø¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÃãÍß¤·¤¤µ¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÂÏÇ¤¸¤ã¤ó¡ªÆÇÆþ¤ì¤È¤¯¤¾¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÏî´¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤ÏÁ°¿¦»þÂå¤Î³ëÆ£¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤òÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe¡§¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÖNagisa Watanabe 2026¡¿01-2026¡¿12 Calendar¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×
¢¡ÅÏî´½í¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤¬¼«Âð¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ß
¢¡ÅÏî´½í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÏÃÂê ½é¼Ì¿¿½¸¤â´©¹Ô
