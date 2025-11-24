Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢°æ¾åÂó¿¿¤Î°ìÀï¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡¡¡Ö½øÈ×4R¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¡×¤ÈÂ¼ÅÄÎÊÂÀ¡¡Æâ»³¹â»Ö¤â¡ÖÁ°È¾¤Î¥Úー¥¹Áè¤¤¡×¤ËÃí»ë
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬11·î24Æü¡¢Åìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤ÇÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µWBAÀ¤³¦¥¹ー¥Ñー¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼Ô¤ÎÆâ»³¹â»Ö»á¤È¡¢¸µWBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¤ÎÂ¼ÅÄÎÊÂÀ»á¤é¤¬¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÃæÈ×¡¢½ªÈ×¤Ï·ã¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
Æâ»³»á¤Ï¡ÖÅ·¿´vs.Âó¿¿¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°È¾¤ÎÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ËÂÐ¤·¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ÈÃæÈ×¤«¤é»î¹çÆâÍÆ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡ÖÁ°È¾¤Î¥Úー¥¹Áè¤¤¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¡¢Å·¿´Áª¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ð¥Ã¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖµÕ¤ËÁ°È¾¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤¬¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÃÊ¡¹¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¸µWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î»³Ãæ¿µ²ð»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Î¹â¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é¥¯¥êー¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤·¡¢¡ÖÃæÈ×¡¢½ªÈ×¤Ï·ã¤·¤¤ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÀ¤³¦Àï¤é¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»î¹ç¤òÅ¸Ë¾¡£
Â¼ÅÄ»á¤Ï¡Ö½øÈ×¤Î4¥é¥¦¥ó¥É¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·è¤á¤ë¡£Î®¤ì¤òÄÏ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç½øÈ×¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»î¹ç½øÈ×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£